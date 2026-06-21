El genio frotó la lámpara y España voló en Atlanta

España cambió su cara ante Arabia y el toque de atención de Cabo Verde surtió efecto. La presencia de Lamine iluminó a un equipo que goleó sin piedad a un conjunto árabe aplastado por el campeón de Europa.

Los cambios estaban asegurados y, además de los esperados de Dani Olmo y Lamine, también entraron Pedro Porro por la banda derecho y Álex Baena para el extremo izquierdo. De la Fuente rompió su habitual doble pivote más físico para que Pedri tuviera mayor campo en la construcción de la jugada, ayudado por Dani Olmo. Una estructura más similar a la que el tinerfeño está habituado a jugar en el FC Barcelona.

El partido arrancó con un Lamine con mucha hambre. Regateando, centrando y probando el disparo a portería. Su entusiasmo tuvo la recompensa del gol a los diez minutos, Oyarzabal rompió muy bien la línea del fuera de juego a pase de Baena, centró al segundo palo y Lamine remató a portería vacía para estrenar la cuenta goleadora de España en este Mundial.

El tanto espoleó al equipo español que tuvo una segunda ocasión iniciada por el propio Lamine y culminada por Pedri por encima del travesaño. España empezaba a disfrutar con la pelota, algo que no le pasó nunca frente a Cabo Verde. Oyarzabal lo probó desde fuera del área, moviéndose y más conectado en el partido que en el precedente.

El instinto de Oyarzabal

El jugador de la Real Sociedad estaba con ganas de reivindicarse y logró el segundo al recoger un rechace en el interior del área. La lluvia de goles no cesaba y el propio Oyarzabal anotó el tercero en una jugada trenzada y culminada por el vasco tras una dejada de cabeza de Dani Olmo.

Oyarzabal fue un jugador diferencial en la punta de ataque / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

España abría la lata a lo grande y antes de llegar a la pausa de hidratación ya había liquidado el choque. El número de goles, sin embargo, debía seguir peleándose por posibles desempates, donde el average general marcara el devenir de la clasificación final. Y Oyarzabal lo tenía muy claro cuando estuvo a punto de firmar un 'hat-trick' con un impresionante lanzamiento de rosca con la zurda que se estrelló en el larguero.

El conjunto español también estaba muy atento a las vigilancias atrás con un Cubarsí rapidísimo cortando los contragolpes rivales y un Unai Simón jugando avanzado por si era necesario realizar la cobertura.

Descanso para Lamine

De la Fuente no vio necesario exprimir más a Lamine y lo sustituyó al descanso por Yéremi Pino, mientras que Ferran Torres entró por Oyarzabal para ejercer de '9'. Unos cambios pensando en la mucha competición que aún le queda a España por delante y, sobre todo, el gran duelo frente a Uruguay del viernes en Guadalajara (México),

España tenía que jugar con cabeza en el segundo tiempo. Siguiendo fiel a su filosofía de juego, pero regulando esfuerzos. Arabia quería reducir diferencias pensando en el average, aunque ello fuera un peligro por los huecos dejados atrás. La Roja, casi sin querer, se encontró el cuarto gol en un saque de esquina rematado por Cucurella, pero que acabó en un autogol de Al Tambakti.

Cucurella originó el cuarto gol de España / RONALD WITTEK / EFE

Un incisivo Ferran Torres tuvo el quinto de una selección que sin requerir sudar demasiado dominaba a placer. Un contexto ideal para evitar que las piernas tuvieran que trabajar en exceso y el cómodo marcador permitió que el ritmo fuera bajo.

La selección jugaba a placer frente a unos 'halcones verdes' desolados. Su milagroso empate frente a Uruguay fue un espejismo y el plan de situar el autobús delante de la portería esta vez no le funcionó.

De la Fuente continuó repartiendo esfuerzos y dio minutos a Nico Williams y Merino por unos inspirados Olmo y Baena. Ambos se ganaron a pulso tener continuidad en este torneo. El seleccionador quiere tener a todos los jugadores enchufados y, por ello, llegó tan pronto el carrusel de sustituciones.

Merino, nada más entrar, dio un precioso pase a Ferran que el de Foyos no pudo introducir al fondo de la red tras un gran desmarque en diagonal. De la Fuente quemó los cambios en la pausa de hidratación con la entrada de Fabián por Pedri.

El trámite se solventó con la única parada de Unai Simón y el gol anulado a Ferran por fuera de juego.