La generación dorada de Georgia amenaza la imbatibilidad de España

Georgia está más ilusionada que nunca con su combinado nacional. Tras clasificarse por primera vez en su historia a una Eurocopa en 2024, los georgianos sueñan con viajar el próximo verano a Estados Unidos para disputar su primer Mundial. No lo tendrán fácil, porque el grupo lo conforman dos grandes selecciones como España, su rival este sábado, y Turquía, con quienes cayeron 2-3 en septiembre, pero la generación dorada del fútbol georgiano ya ha culminado algunas gestas que quedarán grabadas en la memoria de la nación.

El combinado de Willy Sagnol cuenta con una base de futbolistas contrastados en las grandes ligas. En la lista anunciada la pasada semana por el entrenador francés solo hay dos jugadores que compiten en la liga del país, y ninguno de ellos es titular para el seleccionador. Por otro lado, cuatro participan en la Champions League, con un papel relevante dentro de sus equipos. Kvaratskhelia, la gran estrella, alzó la Liga de Campeones la temporada pasada con el PSG; Mamardashvili, a raíz de la reciente lesión de Alisson, es titular con el Liverpool; Mikautadze ha empezado como un tiro su etapa en el Villarreal; y Kochorashvili, después de dejar el Levante, acumula minutos importantes con el Sporting de Portugal.

Una hazaña impensable que perdurará en el recuerdo

Gracias a su generación dorada, Georgia, que disputó el primer partido de su historia en 1994, tres años después de separarse de la URSS, puso su nombre en el mapa futbolístico el año pasado, cuando superó la repesca de la Nations League venciendo a Grecia en los penaltis y clasificando a su primera Eurocopa. En Alemania, la debutante pagó la novatada en los primeros dos partidos. Primero, perdió contra Turquía y, en el segundo duelo, solo pudo lograr un empate frente a República Checa.

El milagro tuvo lugar en la tercera jornada. El combinado de Sagnol venció contra todo pronóstico a Portugal para clasificarse como una de las mejores terceras. Sin embargo, el cuento de hadas terminó ante su bestia negra, España, con un contundente 4-1. En los últimos cuatro años, Georgia se ha medido cinco veces al combinado de Luis de la Fuente, con un balance aterrador: 20 tantos en contra por solo cuatro a favor.

El inicio de un camino inolvidable

Para entender el crecimiento de Georgia toca remontarse al año 2018, cuando empezó su andadura en la Liga D, la más baja de la Liga de las Naciones. Hasta ese momento, el combinado caucásico era una de las naciones más débiles del panorama europeo, quedando última en todos sus grupos de clasificación. Sin embargo, a finales de la década pasada, Georgia fue escalando categorías hasta llegar al segundo escalón de la Nations League, donde se encuentra actualmente.

La aparición de esta competición acercó a la selección georgiana a disputar su primera Eurocopa en 2021, cuando el partido ante Macedonia del Norte otorgaba un billete al torneo de naciones más grande de Europa. Sin embargo, Georgia cayó y su seleccionador, Vladimir Weiss, fue destituido. En su lugar aterrizó Willy Sagnol, que en solo cuatro años se ha convertido en toda una institución en el país caucásico gracias a la hazaña lograda en Alemania.

Ahora, el preparador francés y sus pupilos quieren seguir haciendo historia y clasificar a Georgia para su primer Mundial. No será sencillo, pues en el horizonte esperan España y Turquía, pero la generación dorada del fútbol georgiano desea poner el broche de oro a un camino inolvidable.