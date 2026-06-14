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Confidencial SPORT

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MUNDIAL 2026

Gavi no tendrá sucesor en la porra del Mundial

El andaluz fue el último ganador de los pronósticos de los resultados del Mundial de Qatar 2022

Gavi: "Poder ir convocado a mi segundo mundial es para mí un orgullo inmenso"

Gavi: "Poder ir convocado a mi segundo mundial es para mí un orgullo inmenso"

RFEF @sefutbol

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Jordi Gil

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Gavi tuvo el acierto de ser el ganador en la última porra que la selección española hizo en el Mundial de Qatar 2022 sobre los resultados que se podían dar. El camino de España fue abruptamente cortado por Marruecos, por lo que la decepción fue total en la expedición y este juego quedó en anécdota.

Eso sí, los futbolistas pasan el tiempo libre de la selección picándose de forma continua. Sin embargo, en esta ocasión nadie se ha encargado de organizar la porra entre la comitiva, por lo que Gavi no tendrá sucesor en este juego que tantos grupos de amigos están realizando en las últimas fechas.

Otros juegos

Los jugadores dedican más el tiempo libre a sus aficiones preferidas. En el hotel tienen una sala de juegos, donde matan el tiempo jugando a billar o ping-pong. Y si no están los dispositivos electrónicos para hacer sus partidas con algunos juegos como el ajedrez como es el caso de expertos en la materia como Dani Olmo o Unai Simón.

También se juntan para ver los partidos del Mundial o los disfrutan desde sus habitaciones. Todos están muy motivados para esta Copa del Mundo, pero han preferido evitar la porra, que no trajo mucha suerte en Qatar y dedicarse a otros menesteres durante la concentración.

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Los jugadores están mostrando un muy buen rollo y sintonía en un combinado que está creciendo torneo tras torneo y no se conforma ni mucho menos con la Eurocopa del 2024. Este equipo tiene hambre de mucho más.

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