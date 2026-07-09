Gavi: "Bélgica será más difícil que Portugal y le tengo más ganas a Marruecos que a Francia"

Directo y sin rodeos. Gavi no se ganaría la vida como político o periodista pero cuando tiene que enfrentarse a un micrófono sabe enviar mensajes concisos y claros aunque destaque más por su sinceridad y brevedad que por embellecer su discurso.

El centrocampista de Los Palacios ha insistido en que la clave del éxito de la selección reside en la gran salud ambiental del colectivo: "Nos hacemos muchas bromas entre nosotros, esto no evita que cuando hay que competir, competimos. Estamos felices y lo importante es que el mister esté feliz con nosotros."

La felicidad que se respira en la selección española no evita que sean conscientes de la responsabilidad que tienen entre todos. Gavi lo resume así: "Es importante que tengamos todos las cosas claras, representamos a un país y la clave es que estemos todos unidos para un mismo objetivo".

Gavi / Instagram

Estas bonitas palabras no son superficiales sino que encierran una realidad que se pudo palpar en los octavos de final contra Portugal. Gavi entiende que el gol de Merino a pase de Ferran Torres evidenció un hecho muy valorado por todos: "Cuando entraron los suplentes ganaron el partido de Portugal, es de lo mejor que tenemos, estamos muy unidos".

Este sufrido y meritorio triunfo español ante Portugal ha disparado el favoritismo de la selección de Luis De la Fuente pero Gavi no pierde la humildad: "A mí no me gusta hablar de favoritos, hay que hablar en el campo, Bélgica es muy difícil, va a ser igual de difícil que Portugal o más. Tenemos que tener las cosas claras y plantear bien el partido".

Pablo Paéz no esconde que hay partidos que suponen un punto de inflexión en un campeonato tan peculiar como una Copa del Mundo: "Portugal era una de las selecciones gordas de este Mundial, es un equipazo y entiendo que la gente nos pueda ver ahora más favoritos pero hay que demostrarlo en el campo y esperemos que vaya bien".

El centrocampista Gavi durante el entrenamiento de la selección española de fútbol, este jueves en Los Ángeles, en la víspera del partido de cuartos de final del Mundial 2026 que le enfrenta a Bélgica. EFE/ Lavandeira Jr / Lavandeira Jr / EFE

Sobre Bélgica, Gavi ha destacado a Doku como el jugador más diferencial pero ha insistido en que España necesita seguir siendo fuerte desde lo grupal y no en base a individualidades: "Lo diferente nuestro es el grupo. Llevamos tiempo juntos. Desde que el míster debutó en la absoluta vamos el mismo grupo de jugadores. Hemos ganado la Nations y, la Eurocopa, hemos sido finalistas de otra Nations y ya estamos en cuartos del Mundial"

A Gavi le han preguntado sobre si tendría más ganas de jugar las semifinales contra Francia o Marruecos y el andaluz se ha mojado: "Los dos serían grandes rivales pero igual te digo Marruecos porque nos ganó en el último mundial"

Como curiosidad Gavi ha confesado que le gusta la música de Justin Bieber pero que la motivación por llegar a la final no cambia por el hecho de que este artista sea uno de los invitados para el gran espectáculo que se vivirá en Nueva York el próximo 19 de julio.

La emoción de Borja Iglesias

Borja iglesias debutó en este Mundial en los últimos segundos del España-Portugal. El delantero centro del Celta reconoció que su entrenador en el conjunto gallego le envió un mensaje después del partido que "me hizo llorar un buen rato". Borja se acordó también de una reflexión que Claudio Giráldez les hizo hace tiempo: "Él nos dijo que el fútbol nos había preparado para ser titulares pero que la realidad pasa por no jugar siempre".

Esta reflexión la tiene muy interiorizada un Borja Iglesias que se siente feliz con su rol en la selección: "Estar aquí es un lujo. Aportar desde cualquier lugar es un orgullo. Me siento muy querido y respetado".

Borja felicita a Unai Simón. / Jeffrey McWorther

De la Fuente le dio la oportunidad de estrenarse en un momento delicado: " Luis me animó a intentar cerrar el partido. Nadie pensaba en aquel momento en la prórroga. Lo que si que pensé antes de entrar es que igual no salgo y al final pude tocar el balón aunque la perdí".

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