"Vamos a intentar ganar la cuarta Eurocopa"

Pedri visitó los micrófonos de Tablero Deportivo (RNE) y aprovechó para ofrecer su versión más ambiciosa. El centrocampista se mostró convencido del enorme potencia de La Roja en esta Eurocopa y advirtió que el conjunto que dirige Luis de la Fuente está en disposición de repetir grandes éxitos.

El azulgrana no tuvo reparos a la hora de pronunciarse sobre el gran objetivo de España en esta Eurocopa de Alemania. "Hemos venido a Alemania a intentar ganar la cuarta Eurocopa". Toda una declaración de intenciones en una selección que ha empezado con buen juego y grandes resultados en sus dos primeros encuentros. "Estamos muy contentos con los elogios recibidos, pero lo que queremos es ganar a Albania, una selección que se lo ha puesto difícil a todo el mundo, y terminar la fase de grupos con 9 puntos de los 9 posibles".

Pedri se mostró agradecido al trato dispensado por Luis de la Fuente durante los últimos meses y constató que aún le falta un pequeño empujón final para adquirir su mejor nivel futbolístico. "Luis siempre se ha interesado por mí y me ha llamdo para conversar después de los percances. Es verdad que siempre queda la duda por si había alguna recaída, pero sabía que si estaba bien y trabajaba duro tenía la confianza del seleccionador. Hay gente que dice que no soy el mismo, pero estoy cogiendo el ritmo y me falta poco. La mejor versión todavía está por venir", sentenció.

Retrato robot único

Pedri se atrevió con un pequeño juego para destacar algunas de las habilidades de los compañeros de la selección. El futbolista empezó por destacar la calidad de Dani Olmo, el remate de cabeza de Morata, el golpeo de Oyarzabal, la velocidad de Nico, la contundencia de Le Normando y el físico de Ferran. Peor parado salió Lamine al que le calificó como el más teatrero de la selección.

En cuanto al Barça, una única alusión de Pedri al bromear sobre sus dificultades para aprender el alemán. "Creo que será más fácil que el entrenador aprenda el español", puntualizó.