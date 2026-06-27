Gales - España: a qué hora y dónde ver el Europeo sub-19 masculino 2026 gratis por TV y en directo

España se cita con Gales este domingo 28 de junio en el Racecourse Ground de Wrexham para disputar el primero de los tres partidos que componen la fase de grupos del Europeo sub-19 masculino 2026. 'La Rojita', máxima ganadora histórica de la competición continental, llega a la presente edición de la competición continental con la firme intención de recuperar el trono perdido el año anterior y sumar el que sería su décimo entorchado.

La selección dirigida por Paco Gallardo aterriza en Gales con la intención de quitarse la 'espinita' tras la final perdida en 2025 contra Países Bajos. En su camino hacia la reconquista del Europeo, España ha quedado encuadrada en el grupo A, en el que tendrá que medir sus fuerzas contra Dinamarca, Alemania y Gales con el objetivo de conseguir uno de los dos billetes que dan acceso a la fase final.

El primer rival de la selección española en la fase de grupos del Europeo sub-19 masculino será Gales, que ejerce como anfitriona del torneo continental. Empezar ganando contra los locales es vital en las aspiraciones de 'La Rojita', que presumiblemente se jugará el liderato del grupo contra Alemania.

¿A qué hora juega España contra Gales en el Europeo sub-19 masculino?

El partido entre España y Gales, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos del Europeo sub-19 masculino, se disputará este domingo 28 de mayo a las 19:00 horas (CEST).

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¿Dónde ver el Gales - España gratis por TV y online?

En España, el partido de la jornada 1 de la fase de grupos del Europeo sub-19 masculino entre España y Gales se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.