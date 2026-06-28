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EUROPEO SUB-19

Gales - España, en directo hoy: partido del Europeo sub-19, en vivo

España se enfrenta a la anfitriona, Gales, en el primer encuentro (19h; Teledeporte) de la fase de grupos del Europeo sub-19

La selección debuta contra la anfitriona

La selección debuta contra la anfitriona / RFEF

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Dídac Peyret

Dídac Peyret

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