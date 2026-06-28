Gales - España, en directo hoy: partido del Europeo sub-19, en vivo

Lo que dijo el seleccionador Paco Gallardo en la previa: "En este campeonato están las ocho mejores selecciones de Europa, no me gusta hablar de la etiqueta de favorita. En una fase final ir de favoritos no sería la forma correcta. A nuestros jugadores trato de transmitirles que lo primero que hay que hacer es ganar a Gales y luego ya iremos con los siguientes partidos, hay que tenerle respeto a todas las selecciones".