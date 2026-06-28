En directo
EUROPEO SUB-19
Gales - España, en directo hoy: partido del Europeo sub-19, en vivo
España se enfrenta a la anfitriona, Gales, en el primer encuentro (19h; Teledeporte) de la fase de grupos del Europeo sub-19
Lo que dijo el seleccionador Paco Gallardo en la previa: "En este campeonato están las ocho mejores selecciones de Europa, no me gusta hablar de la etiqueta de favorita. En una fase final ir de favoritos no sería la forma correcta. A nuestros jugadores trato de transmitirles que lo primero que hay que hacer es ganar a Gales y luego ya iremos con los siguientes partidos, hay que tenerle respeto a todas las selecciones".
Jorge Salinas, pretendido por el Barça, es un defensa que puede jugar tanto de central como de lateral. Se da la circunstancia que hoy será suplente porque Cuenca, un ex Barça, empieza de titular como central zurdo.
España sale con varios representantes del Barça como Xavi Espart o Quim Junyent y algunos exs como Cuenca.
Uno de los alicientes del partido para los aficionados del Barça era poder ver a Jorge Salinas, defensa del Racing, que podría fichar por el Barça. De momento, empezará en el banquillo.
Ya se conoce el once de Gales: Lines, Lienou, Jones, Clarke, Dancey, Bradbury, Myles, Tankiewicz, Kasvosve, Brett, Bostock.
En su camino hacia la reconquista del Europeo, España ha quedado encuadrada en el grupo A, en el que tendrá que medir sus fuerzas contra Dinamarca, Alemania y Gales con el objetivo de conseguir uno de los dos billetes que dan acceso a la fase final.
La Rojita', máxima ganadora histórica de la competición continental, llega a la presente edición de la competición continental con la firme intención de recuperar el trono perdido el año anterior y sumar el que sería su décimo entorchado.
¡Ya se conoce el once de España! Manu González; Diego Aguado, Cuenca, Manu Rivas, Buba; Xavi Espart, Quim Junyent, Thiago Pitarch; Morante, Hugo López y Yañez.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Gales-España sub'19! La selección se cita con Gales en el Racecourse Ground de Wrexham para disputar el primero de los tres partidos que componen la fase de grupos del Europeo sub-19 masculino 2026.
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