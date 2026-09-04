"El fútbol tampoco es algo que le emocione y aspira a vivir más tranquilo"

Marcos Llorente tomó este jueves una decisión difícil. El lateral dijo adiós a la selección española, con apenas 31 años, tras lograr lo más grande: el Mundial. Una decisión vital, que va más allá del fútbol y que ya venía avisando desde hace tiempo en los programas televisivos, aunque seguirá defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid.

Llorente debutó el 11 de noviembre de 2020 contra Países Bajos, con Luis Enrique como seleccionador. En la Eurocopa 2020 (disputada en 2021), fue convocado y tuvo un papel bastante importante. Luis Enrique lo utilizó incluso como lateral derecho y disputó 4 partidos, incluidos los cuartos ante Suiza y las semifinales contra Italia. También participó en el Mundial de Catar 2022, aunque únicamente disputó los octavos de final contra Marruecos, partido que España perdió por penaltis.

Pese a que no fue convocado en la Eurocopa 2024, habiendo estado en la prelista de Luis de la Fuente, volvió a entrar en la convocatoria del Mundial 2026, partiendo como titular. Volvió a formar parte de España y terminó siendo campeón del mundo, aunque Pedro Porro le arrebató el sitio. Participó en varios encuentros y dio una asistencia ante Uruguay.

Las palabras de Llorente

Ahora, se marcha como campeón del mundo. “Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta", empezaba diciendo.

"Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida. Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada", continuaba escribiendo, con dos párrafos más debajo agradeciendo los años con la camiseta de España.

"Aspira a vivir más tranquilo"

Su marcha ha sido uno de los temas de conversación en las rádios convencionales. Joseba Larrañaga, en la COPE, reflexionó sobre el porqué de su 'adiós'. "Yo es que no lo veo como una decisión deportiva, lo veo como una decisión vital. Alguien que pide serenidad, que el fútbol tampoco es algo que le emocione y aspira a vivir más tranquilo", decía.

"Nosotros creemos que la vida nos va en ello, y estamos aquí pasando horas y horas discutiendo de fútbol, y a ellos todo eso que rodea el fútbol es lo que les invita muchas veces a dejarlo, porque no consideran que merezca la pena seguir", añadía.

Marcos Llorente se despide de la selección / Sport.es

Llorente siempre ha sido un jugador que ha priorizado su estilo de vida. Es un deportista que cuida su salud, con hábitos saludables que llenan su día a día y que, además, mejoran el rendimiento sobre el terreno de juego.

El madrileño sabe que estar en la élite del deporte requiere esfuerzo constante. Para mantener su rendimiento, sigue la dieta paleolítica, basada en la alimentación de los cazadores-recolectores del Paleolítico, que incluye carnes magras, pescado, huevos, frutas, verduras, frutos secos y semillas, y excluye ultraprocesados, cereales, lácteos, azúcar y aceites refinados.

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