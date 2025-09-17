El fútbol español se une en apoyo a los afectados por los incendios

Cultural y Deportiva Leonesa, SD Ponferradina, Zamora CF y Ourense CF disputarán el 24 de septiembre el partido más importante “por nuestra tierra” en el estadio Reino de León. El objetivo, recaudar fondos solidarios y rendir homenaje al personal que ha dedicado sus esfuerzos a la extinción de los incendios en Castilla y León y Galicia.

La Real Federación Española de Fútbol ha sido escenario de la presentación oficial, a la que han asistido los presidentes de los clubes participantes, así como el jefe de gabinete de presidencia de LALIGA, Víctor Martín. Ha ejercido como anfitrión el presidente de la RFEF, Rafael Louzán. Además, representando al fútbol de las federaciones territoriales han asistido al encuentro el presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto; y el presidente de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, Marcelino Maté, así como el seleccionador nacional campeón del Mundo con España en 2010 Vicente del Bosque.

En nombre de la Real Federación Española de Fútbol fue el presidente Rafael Louzán quien transmitió el sentir del fútbol: “Todos debemos estar ahí, y por supuesto no puedo más que felicitar a los clubes que han tenido la iniciativa. Las zonas afectadas tendrán nuestro apoyo. Debemos cuidar nuestro patrimonio y nuestra vida, nuestra tierra, zonas maravillosas que ahora el fuego ha arrasado. Todo lo que podamos hacer es bienvenido. El fútbol no puede ser ajeno a la desgracia. Pondremos nuestro granito de arena desde el agradecimiento a todas las personas que han trabajado para extinguir los incendios. El fútbol tiene en su corazón a la España rural, así lo demostramos cuando fuimos a presentar el calendario de competiciones del fútbol español en San Juan de la Nava”.

Por su parte, Víctor Martín, en representación de LALIGA, recordó que “el fútbol está al lado de la sociedad cuando se producen tragedias como la última dana, o la erupción del volcán en La Palma, o ahora, con los incendios. El fútbol profesional está a disposición de las personas y de las zonas afectadas. La fuerza de fútbol se hace real con la unión de todos los actores. Hay que bajar a la tierra que con tanto dolor se ha quemado. Desde LALIGA hemos querido poner encima de la mesa distintas acciones para animar y concienciar, de la mano de los clubes. LALIGA está agradecida por la llamada de los clubes a colaborar con esta iniciativa. El potente altavoz del fútbol está con la sociedad española”.

Participaron en la presentación del partido benéfico los representantes de los cuatro clubes que han tenido la iniciativa. Así, José Fernández Nieto, presidente SD Ponferradina, comentó que “vivimos una situación muy triste, pues nuestra zona fue arrasada por el fuego. Es una pena que una zona que es patrimonio de la humanidad como son Las Medulas haya quedado como quedó. Animamos a todo el mundo a que se sume a la iniciativa y que todos estemos juntos en el Reino de León o colaborando a través de los distintos canales de ayuda. La Ponferradina quiere ayudar a su tierra y sacarla adelante.

El fútbol debe estar ahí, es lo mínimo”. Por parte de la Cultural y Deportiva Leonesa, anfitriona del partido, tomó la palabra Natichu Alvarado, consejera delegada, quien afirmó que “este verano hemos vivido sentimientos encontrados, por el dolor y la devastación por los incendios en el momento que preparábamos nuestro retorno al fútbol profesional. Creo que los cuatro clubes representamos a aficiones que saben muy bien el valor de la vida y la tierra. Las cuatro regiones podemos hablar en mayúsculas de lo perdido y por eso hay que llenar el Reino de León. Debemos agradecer a todos quienes han estado en primera línea de lucha contra el fuego y trabajar juntos para prevenir. El fútbol ha demostrado lo que puede hacer cuando está unido. El partido benéfico es un acto simbólico que mande un mensaje de solidaridad y de lucha contra los incendios”.

En nombre del Zamora CF, su presidente Javier Páez añadió: “El fútbol une causas, y nos ha reunido a los clubes en esta iniciativa. Todo lo que podamos ayudar, las personas contarán con nuestro club”. Y, por parte del Ourense CF, su presidente Camilo Díaz explicó que “nuestra provincia fue la más dañada por los incendios, que se han llevado más del diez por ciento de nuestra superficie. Esto significa que muchas personas tienen que empezar su vida de nuevo, desde cero. Esta fiesta del fútbol une a todas las personas en homenaje a quienes ayudaron a acabar con el fuego y en solidaridad con todos los afectados”.

El partido benéfico en el que participarán los cuatro clubes, Cultural y Deportiva Leonesa, SD Ponferradina, Zamora CF y Ourense CF, se jugará en el estadio Reino de León el día 24 de septiembre a las 20:00 horas.