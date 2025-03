Otra fuga de talento para España: Assane Diao elige Senegal

Assane Diao, internacional en las inferiores de España, ha sido convocado con la selección absoluta de Senegal para medirse a Sudán del Sur y Togo, en partidos de clasificación para los encuentros de clasificación para el Mundial.

Su nombre entraba en algunas de las quinielas para la convocatoria de Luis de la Fuente de este viernes para medirse a Paísos Bajos en cuartos de final de la UEFA Nations League. Era una de las opciones que se estudiaban de la RFEF para evitar otra fuga de talento como en su día ocurrió con Brahim y Marruecos. El padre del futblista, Moussa, ya había reconocido en las últimas semanas que su hijo tenía dudas.

Así lo explicó en una entrevista al diario AS. “Es cierto que tiene las dos posibilidades y está dudoso. Yo quiero que elija lo que le haga feliz. Está dudoso y solamente le he dicho que le apoyaremos con su decisión”, empezaba diciendo.

“Lo que él decida estará bien, solamente le he dicho que en España hay mucha competencia y en Senegal puede costarle un poco más por la dificultad para integrarse, pero lo importante es su deseo y yo no le puedo decir otra cosa. En España conoce las categorías inferiores, todos saben quién es, pero Senegal es otra posibilidad".

La oficialidad de la convocatoria apunta a que el delantero del Como ya habría tomado una decisión definitiva. Lo lógico era que, ante la situación del delantero, la federación de Senegal consultara al jugador antes de incluirlo en la lista. Y así lo confirmó el seleccionador Pape Thiaw. "Estuve en España para ver a Assane Diao y tuve una buena conversación con él. Me confirmó que fue una decisión personal. Está motivado".

Una vez convocado no significa que Diao no pueda vestir nunca más la camisetade España. La normativa es, en este sentido, más flexible que hace unos años. La FIFA elevó a tres el número de partidos que podía jugar un internacional con una Federación antes de que ya no pueda cambiar de camiseta.

Diao, de 19 años, se formó en el Betis pero fue traspasado al Como en este mercado de invierno por 12 millones de euros. El delantero ha crecido exponencialemente de la mano de Cesc Fàbregas, y se ha convertido en una de las mejores noticias del conjunto italiano, donde ya suma cinco goles en 10 partidos.