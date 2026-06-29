De la Fuente tranquiliza con Nico Williams: "No tiene lesión, es una sobrecarga"

Luis de la Fuente lanzó un mensaje de tranquilidad sobre el estado físico de Nico Williams durante una entrevista concedida a RNE desde la concentración de la selección en el Mundial. El seleccionador aseguró que el extremo del Athletic no sufre finalmente la lesión muscular que se temía tras el partido ante Uruguay y que su problema se reduce a una sobrecarga, lo que mantiene abiertas las opciones de que pueda volver a jugar en el torneo.

"Nico no tiene lesión, es una sobrecarga", afirmó el técnico riojano, aunque reconoció que esas molestias podrían impedirle estar disponible para el encuentro de dieciseisavos de final frente a Austria. El objetivo, explicó, es que pueda reincorporarse progresivamente al grupo y estar listo para las siguientes eliminatorias si España continúa avanzando. "Veo bien a Nico. Los servicios médicos nos recomiendan que retome la actividad en los próximos días. Los jugadores tienen que asumir cierto riesgo y están predispuestos", explicó.

De la Fuente también desveló que habló personalmente con el internacional español después del mensaje que publicó en redes sociales, donde definió la lesión como "uno de los peores días" de su vida. El seleccionador quiso frenar ese bajón anímico desde el primer momento.

"Actué inmediatamente. Me lo enseñaron, lo leí y me puse a hablar con él. Le hablé de constancia, de superación y de sufrimiento. Tiene que acostumbrarse a esos momentos y recordar que está preparado", explicó. "Después de hablar conmigo era otro. Cambió su actitud completamente. Si hoy habláis con él os dirá cosas muy diferentes", añadió, destacando el ambiente familiar que se vive dentro de la concentración española.

Nico Williams sufrió en sus carnes la dureza de Uruguay / Europa Press/Contacto/Martin Fon / Europa Press

Elogios para Rodri y Lamine

El técnico también salió en defensa de Rodri Hernández tras las críticas recibidas por el centrocampista después del último encuentro. "Me parece insultante cuestionar a Rodri. Está en un nivel altísimo e hizo un partido buenísimo", sentenció, antes de asegurar que las críticas injustas son una de las pocas cosas que realmente le afectan. "Me duelen las injusticias y ante ellas me rebelo", afirmó.

Otro de los nombres propios de la entrevista fue Lamine Yamal. De la Fuente recordó que apostó por él cuando apenas tenía 16 años y destacó la evolución que ha experimentado desde entonces. "Sabíamos que tenía un potencial enorme. Cuando trabajas con él confirmas todo lo que habíamos visto. Dijimos: 'Este chico va en serio'", recordó. El seleccionador definió además la relación que mantiene con el futbolista del Barça como "muy cercana" y aseguró que, además de entrenador, ejerce un papel casi paternal. "Hay que acompañarle en esa formación y en esa madurez", explicó.

En un tono más personal, el seleccionador confesó que, si España conquistara el Mundial, la primera llamada sería para sus padres y para su hermano Óscar, ya fallecidos. "Les diría: 'Lo hemos conseguido'", confesó. También aseguró que intenta mantenerse al margen del ruido exterior. "Como ni leo, ni veo, ni sé las críticas, vivo feliz", concluyó.