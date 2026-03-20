De la Fuente tira de meritocracia: los convocados que nadie esperaba

Luis de la Fuente se casa con sus futbolistas, pero tiene la mente abierta para incluir novedades en sus convocatorias. El seleccionador nacional conoce como nadie la base del fútbol español tras su pasos por las categorías inferiores de la Federación y siempre tiene muy en cuenta a jóvenes jugadores dispuestos a hacer piña y sumar a la causa. El jarrero dispone de una guarda pretoriana, pero nadie se puede dormir en los laureles dada la exigencia del entrenador riojano.

En esta última convocatoria previa a la lista definitiva para el Mundial 2026, el preparador optó por tres futbolistas que no estaban entrando en sus planes hasta la fecha: Barrenetxea, Víctor Muñoz y Carlos Soler, que regresa a una convocatoria como justo premio a su excelente campaña en la Real Sociedad.

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Ander Barrenetxea Pocos contaban con él, pero Luis de la Fuente ha decidido darle la oportunidad a Barrenetxea de vestir la camiseta de la selección. El buen momento personal del extremo vasco y de la Real Sociedad ha sido premiado por el seleccionador, y con razón. Tras dejar atrás todos sus contratiempos físicos, el futbolista de San Sebastián está volviendo a ser determinante en los metros finales. Esta temporada suma ya tres goles y tres asistencias, cifras que reflejan su crecimiento y su impacto en el juego ofensivo.

Víctor Muñoz Víctor Muñoz es una de las grandes sorpresas en la lista de Luis de la Fuente. El extremo se marchó el pasado verano a Osasuna procedente del Real Madrid por cinco millones de euros y está demostrando que la inversión ha valido la pena. Con un desborde constante y apoyado en una velocidad espectacular, es un futbolista difícil de detener y aporta un perfil diferente para las bandas. Sus cinco goles y dos asistencias en 28 partidos son cifras que han contribuido a su irrupción y a su reciente llamada a la selección.

Carlos Soler El centrocampista ha regresado por sus fueros en la Real Sociedad, donde Matarazzo le ha otorgado galones y entregado la manija del centro del campo. Después de un paso poco exitoso por el PSG y la Premier League, el valenciano recuerda a aquel organizador que deslumbró en Mestalla y le puso en la agenda de los grandes de Europa. Carlos Soler era un habitual en la sub-21 de De la Fuente y el riojano ha decidido confiar de nuevo en él ante la ausencia de un futbolista de jerarquía como Mikel Merino. Ha sido catorce veces internacional con España.

Esta última lista de convocados no es definitiva pero sí traza una idea de los planes que tiene en mente Luis de la Fuente de cara al Mundial que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. El seleccionador observará muy de cerca a sus jugadores, que intentarán ganarse una plaza en la selección que viaje a Norteamérica en junio.