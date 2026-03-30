De la Fuente: "Quien tenga la tentación de pitar a Joan Garcia que se quede en casa"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, aseguró que en el partido frente a Egipto "vamos a refrescar al equipo, es una decisión tomada, pero sacaremos con un equipo muy competitivo para seguir ganando. Tendrán que jugar los que deben hacerlo".

El tema de la portería lo dejó abierto, aunque dijo tener "la decisión tomada" y que "no puedo ser adivino para saber si debo cambiar al portero, al delantero o a un central durante el partido". De Joan Garcia fue contundente y dijo sobre los pitos que puedan tener que "dejemos de localismos, les invito que dejen la tentación de pitar en su casa, quien venga aquí que sea a disfrutar". En el mismo sentido tampoco espera que la afición espanyolista le silbe por no haber llamado a Joan durante la temporada pasada.

De la Fuente recordó que "nos jugamos el primer puesto del ranking FIFA, es un mal llamado amistoso. Tenemos que sacar un equipo competitivo en un partido que va a ser difícil. En la portería veremos cómo se desarolla el partido para ver qué portero inicia y cual finaliza"

De Lamine Yamal afirmó que "está en la quiniela para salir de inicio", pero sin confirmar su titularidad. Del barcelonista recalcó que "Lamine es mucho mejor futbolista que hace dos años, pero no es tan bueno como lo será dentro de otros dos. Está madurando muchísimo. Su aportación es mayor. Es muy atractivo para el resto de los compañeros. Cada día tiene más peso en el equipo y lo hace más especial. Le queda muchísimo camino y su mejor versión está por llegar. Está perfecto, en un momento dulce, rapidísimo, este chispazo de genialidad, en uno de los mejores momentos de su carrera".

Preguntado por la presencia de muchos jugadores del FC Barcelona y la preocupación desatada por la lesión de Raphinha, De la Fuente insistió en su discurso de cuidar a "los 26 corazones" de los jugadores que tiene citados y recordó que "para el Barça es una suerte tener a siete jugadores en la selección, debo pensar por todos los futbolistas".

De la lista para el Mundial recordó que "tenemos un equipo sólido, consolidado, si no hay contratiempos, con unos 22 jugadores ya para la lista, pero puede haber lesiones de algunos fijos, como ahora ocurre con Merino, Fabián o Nico Williams".

De la Fuente está encantado "del ambiente de Barcelona" y también se refirió a un futbolista como Eric Garcia, que aún no ha sido convocado desde su llegada: "Eric, para que no haya dudas, ha estado en todas las categorías inferiores y es muy querido, tiene todas las opciones, ahora tiene una pequeña lesión que igual le ha impedido estar con nosotros".