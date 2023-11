De la Fuente: "La sorpresa sería que no continuara en la Eurocopa"

Luis de la Fuente explicó que dará "todas las facilidades" al presidente que gane las elecciones a la Federación Española El técnico insistió en que "llegaremos a un acuerdo" y recordó que "incluso ya dije que me gustaría estar en el Mundial de España"

Luis de la Fuente, seleccionador español, fue cuestionado sobre su futuro. El técnico tiene contrato hasta el 30 de junio, a mitad de la Eurocopa, y con unas elecciones para la primavera. En este sentido, De la Fuente se mostró convencido de que será el técnico que comande a España en Alemania.

De la Fuente no tiene dudas: “Permitirme que diga que me veo en la Eurocopa, es una gran ilusión. La sorpresa sería que no continuara. Habrá facilidades para que las dos partes sigamos felices. No veo inconvenientes y espero estar en este importante acontecimiento”.

El entrenador español reiteró a una pregunta posterior que “llegaremos a un acuerdo cuando llegue el momento, no habrá problema. Estoy encantado. Incluso cuando me preguntaron si me gustaría seguir hasta el Mundial de España (2030), dije que sí”.

Continuar el proyecto

De la Fuente se siente fuerte porque"estamos en camino de construir una gran selección, hemos dado pasos importantes y los jugadores han hecho un gran esfuerzo, ganando la Nations League y clasificándose para la Eurocopa. De todos modos, los halagos debilitan y esperamos que no nos desvíen de nuestro objetivo que es el día a día”.

El riojano quiso centrarse en el partido frente a Georgia y recalcó que “tenemos que terminar cerrando la clasificación con otra victoria. No hemos ganado todos los partidos, perdimos uno, y queda trabajo por hacer. Pongo un sobresaliente el trabajo de los jugadores. Es un equipo con ambición y que cada día quiere más. El margen de mejora impresionante. Esto fluctúa mucho. Soy muy inconformista y se puede hacer aún mejor”.

Luis de la Fuente durante el partido ante Chipre | AFP

Sobre la polémica del apretado calendario, De la Fuente dijo que “lo respetamos y hay que buscar fechas para convivir la competición de cada país. Siempre hay un riesgo, no creo que los jugadores se lesionen por venir a la selección. También les puede pasar entrenando, como le ocurrió a nuestro querido Yéremi Pino. Todos queremos que haya fútbol, muchas competiciones".

En su cuenta, el técnico puntualizó que "siempre priorizamos la salud de los futbolistas ante cualquier otra circunstancia, con mi comportamiento queda claro. He trabajo en clubs y entiendo que son contratiempos y cosas del fútbol. Te puedes lesionar igual si hay una jornada el fin de semana. Los jugadores quieren estar y, como es normal, ponen caritas cuando no están".

Zubimendi y Rodri

De los nombres propios, dijo que tácticamente "Zubimendi y Rodri por supuesto que pueden jugar juntos. Son los dos mejores del mundo en su posición, no han coincidido por circunstancias, pero se puede dar".

Con De la Fuente han debutado 12 jugadores, De la Fuente no dio una gran relevancia si el portero Álex Remiro no se estrena en Valladolid: "Si no debuta, no pasa nada. Está integrado en el grupo, que es un aspecto muy importante. Ha sido muy fácil. Es el paso más importante. Tener la certeza de confirmar que está integrado, jugar o no jugar, querrá debutar, si no es mañana será en otra ocasión porque es muy bueno y tendrá su oportunidad”.