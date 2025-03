De la Fuente: "Ha sido un bendito sufriemiento"

De la Fuente, entrenador de la selección española, estuvo contento a la hora de la analizar el pase por penaltis de su equipo ante Holanda. Normal, la eliminatoria de cuartos, metida con calzador en mitad de la temporada de clubs, obligó a esforzarse mucho a sus jugadores. Tanto en Rotterdam como en Valencia.

Luis de la Fuente era un hombre feliz, visiblemente cansado porque no podía ser de otra manera, ya que había sufrido lo suyo en la banda viendo cómo su equipo se clasificaba en los penaltis para la Final Four de la UEFA Nations League, de la que es la actual campeona, así que defenderá el título. Primero lo hará en las semifinales ante Francia y, si logra meterse en la final, ante el ganador del Alemania-Portugal.

Gran emoción

El seleccionador arrancó ante los micrófonos de Teledeporte aesgurando que había tardado un poco más de la cuenta en aparecer ante la prensa porque habían celebrado, además de la clasificación, “el cumpleaños de Alex Remiro”.

A partir de ahí, se mostró sobrio, como toca entre los entrenadores de este calibre, para analizar el partido, pero sin dejarse ningún elogio ante lo vivido durante un partido que tuvo prórroga y penaltis.

“Ha sido una gran emoción, con un bendito sufrimiento y disfrutando de un partido que era auténticamente una final. Lo había anticipado: podía ser la final de un campeonato de Europa y hemos visto en el desarrollo que así era”. Y es que tuvo palabras hacia su colega Koeman: “En frente ha habido una grandísima selección, potentísima”. Además, se fue especialmente satisfecho porque “hoy hemos estado en un nivel reconocible y con las sensaciones que tuvimos en la Eurocopa”, lo que no deja de ser una gran noticia para su combinado.

Pudo pasar cualquiera

De la Fuente tenía muy claro que fue un “partido muy abierto, con un fútbol de dos equipos bastante similares, que siempr proponemos ataque, ataque y muchísimo ataque”. Por eso “el espectador ha disfrutado también mucho, menos los entrenadores porque por momentos estaba desncontralado con el ritmo”. Tiene claro que “hay que poner en valor lo que hemos hecho”. Y es que no se olvidó de destacar que “nos hemos clasificados tres campeones del mundo y un campeón de Europa”, por lo que entiende que el nivel es altísimio: “Vaya torneo. No hay que ver más que la nómina de equipos, no solo los semifinalistas, sino también entre los cuartofinalistas, con otro campeón del mundo que se ha quedado en el camino. Eso es lo que le da importancia a esta grandísima competición. El nivel siempre lo comparo con una Eurocopa”.

Lamine Yamal, ante Maatsen en el España - Países Bajos / RFEF

Acabó analizando las semifinales ante la selección francesa: “Mañana en cuanto lleguemos ya estamos manos a la obra” y comentó que “seguiremos haciendo seguimiiento de jugadores españoles, que es lo más importante, nuestra cantera y producto”.