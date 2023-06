De la Fuente responde a los insultos: "La mala educación me molesta..."

En el momento en que Luis de la Fuente cogió el micrófono para gradecer el apoyo de los aficionados, una parte del público entonó canticos faltando el respecto al seleccionador Ante esta situación, Luis de la Fuente ha querido dar su opinión de lo vivido en el WiZink en unas declaraciones a 'Radio MARCA'

España se proclamó campeón de la Nations League tras superar a Croacia en una agónica tanda de penaltis. Tras una sequía de 11 años sin conseguir ninguna alegría, el combinado español volvió a la senda de los títulos.

No todo fue bonito, ya que en la posterior fiesta de celebración en el WiZink Center se produjeron unos incidentes que 'mancharon' la alegría del fútbol español. En el momento en que Luis de la Fuente cogió el micrófono para gradecer el apoyo de los aficionados, una parte del público entonó canticos de "Calvo, Calvo", faltando el respecto al seleccionador.

Ante esta situación, Luis de la Fuente ha querido dar su opinión de lo vivido en el WiZink en unas declaraciones a 'Radio MARCA'.

"No se escuchaba bien. Detrás de todos los altavoces y tal no se escuchaba bien. A mí esas cosas me molestan. La mala educación y las faltas de respeto me molesten. Eran 20 energúmenos que molestaron. Siempre pasa en estos sitios, que algunos pocos molestan y el resto callan. Había un ambiente mágico, pero esto es criticable y denunciable. Qué hubiera pasado si alguien hubiera gritado 'negro, negro, negro'...", ha comentado Luis de la Fuente.

Además, el técnico español ha explicado su relación con las críticas recibidas: "Acepto bien la crítica. No es ninguna puse. A veces tocará decir que soy un crack y otras no. Esto es una montaña rusa y lo que toca".

Finalmente, el seleccionador de España ha destacado la diferencia entre dirigir a la Sub-21 y la absoluta. "Sí, se nota. La presión no es la misma. La repercusión es mayor, pero el comportamiento profesional en nuestro trabajo o en nuestra dedicación, es lo mismo. Trabajamos 24 horas al día antes y ahora. La fuerza y energía es la misma. Pero sí, obviamente, el impacto mediático no tiene nada que ver. Ahora estás, dicho con cariño, en el punto de mira de todos", ha zanjado de la Fuente.