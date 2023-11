De la Fuente: "Pedri es un superclase, a medida que esté mejor tendrá las puertas abiertas"

El seleccionador explicó la ausencia de Pedri en la lista para los partidos ante Chipre y Georgia "Balde es uno más. Le animo a seguir trabajando más porque es bueno para el fútbol español", señaló

Luis de la Fuente ha comparecido este mediodía ante los medios, tras dar la lista para los partidos ante Chipre y Georgia, y ha repasado algunos de los grandes nombres propios. Muchas de las preguntas han ido más dirigidas a los ausentes que a los jugadores formaran el grupo. Una situación que el seleccionador ha afrontado con tacto y explayándose en sus explicaciones.

En clave azulgrana, se esperaba alguna pregunta sobre la no convocatoria de Pedri. De la Fuente ha justificado así su decisión. "Pedri ya no está lesionado, está jugando con su equipo. Habló con los jugadores en la época que están lesionados, en los momentos difíciles intento estar cerca de ellos. Cuando juegan, no suelo hablar. Priorizamos la salud de un futbolista, viene de una lesión larga, nos conocemos perfectamente. Es un superclase. A medida que esté mejor, tendrá abiertas las puertas de la selección".

El caso de Balde

Tampoco Alejandro Balde, un habitual en los planes del seleccionador, forma parte de la lista de 25. Esta vez los laterales izquierdos escogidos han sido Gayà y Grimaldo. E

l técnico ha sido más escueto con la decisión sobre Balde. "Alejandro es uno más. Le animo a seguir trabajando más porque es bueno para el fútbol español. ¿Grimaldo? Puede adaptarse a otras funciones. Conozco su potencial en la posición que en principio queremos utilizarle, de lateral izquierdo. Además, tiene otros registros. Puede jugar por dentro y ofrece mucho cosas".

De la Fuente también se ha referido al caso de Isco, uno de los jugadores que más atención genera y del que más se ha hablado en los últimos días ante una posible convocatoria.

"Es muy sencillo. A veces tengo la sensación de que estoy siendo injusto. Es para zanjar el debate de los que vienen o no vienen. Soy injusto con los que están rindiendo. Pero a la misma vez soy muy justo con los que llegan, porque son igual de competentes y buenos. Como dice mi admirado Vicente del Bosque, tengo a más jugadores de los que puedo convocar".

El seleccionador ha subrayado, asimismo, que tiene un grupo cada vez más definido. "Tenemos el bloque formado, pero hay otros jugadores que con su juego demandan venir. Es bueno para el fútbol español que sea así".

De la Fuente se ha mostrado optimista con el rendimiento de los suyos en los próximos encuentros. "Nos quedan dos partidos por ganar y queremos pelear por lo máximo. Hay que pensar en mejorar siempre para lograr cosas importantes. Siempre se lo digo a los jugadores. Muchas gracias cuando terminan los entrenamientos, pero que se pueden trabajar porque sois muy buenos".