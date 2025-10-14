De la Fuente: "Pedri es genial, ve espacios donde nadie los ve"

Luis de la Fuente tiene motivos para sentirse satisfecho y orgulloso de sus futbolistas tras una nueva goleada. La Roja fue muy superior a Bulgaria y lo primero que quiso destacar es que todos sus jugadores pueden ser titulares, como evidenciaron en Valladolid. "Para mí, sigue siendo un equipo de gala. Ya dije que somos unos privilegiados por tener futbolistas para completar tres o cuatro equipos competitivos y así lo demuestran. Es un lujo y les felicito por el compromiso, el juego, la actitud... Estoy disfrutando del momento", señaló a TVE.

SPORT.es

Momento entonces para hablar de un nuevo recital de Pedri y sacarse el sombrero. "De Pedri te puedes esperar cualquier cosa. Es un futbolista genial, único, que ve espacios y huecos donde no los ve nadie. Siempre elige la mejor salida que le dan sus compañeros", explicó el seleccionador español.

De la Fuente reconoció "estar contento" particularmente por este partido que era "complicado" por medirse a un rival que se iba a encerrar desde un principio. "El equipo siempre estuvo concentrado y con la iniciativa", valoró el riojano.

"Queremos más"

Son ya 29 partidos consecutivos sin derrota que han permitido a De la Fuente igualar la gran etapa de Vicente del Bosque de 2010 a 2013. El seleccionador se quitó méritos: "Los jugadores son los artífices de esta gesta. El problema, entre comillas, es que queremos más. El equipo no se cansa de seguir compitiendo y ganando".

En este sentido, el técnico de Haro dejó muy claro que el equipo no va a bajar el pistón porque, además, falta certificar matemáticamente el pase al Mundial 2026. "Quedan dos partidos muy difíciles contra Georgia y Turquía y empezamos a pensar ya en el próximo compromiso. Hay que hacer las cosas todavía bastante mejor, porque podemos", fue su último mensaje para mantener la exigencia que ha llevado a la Roja a conseguir estas impresionantes marcas.