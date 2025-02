De la Fuente podría pasar de testigo a imputado en el 'caso Rubiales'

El seleccionador Luis de la Fuente puede pasar de testigo a imputado en el 'caso Rubiales'. Así lo ha adelantado La Sexta, que apunta que la Fiscalía estudia una imputación del seleccionador por falso testimonio.

Según estas mismas informaciones, el motivo estaría en la intervención del seleccionar esta mañana y las supuestas contradicciones que se desprenden de su declaración. Dos serían los aspectos que marcan la posición de la fiscalía.

La declaración de esta mañana en la que apuntaba estar en el despacho contiguo al de Luis Rubiales, cuando hay testigos que le situarían allí. De la Fuente insistió que había sido llamado para "hablar de fútbol” y subrayó: “Estaba en otra parte del despacho, tenía que hacer una convocatoria y había que tratar varios temas”. Cuestionado por los temas, respondió: "Convocatoria, lista de jugadores, instalaciones, necesidades... son reuniones muy duras, muy largas".

Una respuesta que no pareció convencer a la Fiscalía y que terminó con la intervención del juez José Manuel Fernández-Prieto. "Que un seleccionador nacional de fútbol vaya a la Federación a hablar de fútbol, pues es lo lógico. (...) ¡Es un testigo que lleva 10 minutos diciendo que no sabe nada! ¡Y nos hemos empeñado en decir que es un mentiroso! Que no lo digo que no lo sea, que no lo sé. Pero si así lo consideran, queréllense".

El segundo aspecto que contempla la Fiscalía es haber sido consciente de los movimientos durante el vuelo para exculpar a Rubiales. En este caso, De la Fuente ha asegurado que no fue hasta su llegada a España cuando se dio cuenta de que el beso de Rubiales a Hermoso estaba causando tanto revuelo.