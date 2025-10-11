De la Fuente: "No me ha parecido mal que Oyarzabal le dejara el penalti a Ferran"

Sin querer regodearse en exceso en el halago, Luis de la Fuente quiso resaltar el grupo humano que tiene a su disposición después del triunfo ante Georgia.

"Los halagos, lejos de debilitar, se aceptan como una parte natural de nuestro reconocimiento, pero sin ir más allá. El próximo reto siempre es más difícil. No por el rival, por nuestra propia exigencia. Un equipo con esta calidad humana, difícilmente le van a hacer daño estos halagos. Nada que ver con pensar que tienes todo hecho. Son los mejores futbolistas, pero también son las mejores personas", explicó en sala de prensa.

El seleccionador también insistió en hacer hincapié en valorar los resultados que se están cosechando: "Quizás nos engañe ganar 0-6 otro día, pero es muy difícil ganar así a nivel internacional. Eso nos sitúa en la realidad y nos pone en la importancia de lo que se ha ido haciendo. Hoy podíamos haber terminado con goleada, pero en frente había un equipo que ha defendido muy ordenadamente con un grandísimo portero. Esta es la realidad del fútbol".

El papel de Pedri y el penalti de Ferran

Entre los nombres propios, no podía faltar el de Pedri: "Me ha parecido un partido muy completo. Ver a Pedri hacer alguna cosa mal sería la noticia. Lo hace todo bien. Aporta control, saca la mejor versión de sus compañeros, que también le ayudan a desplegar su potencial. Qué os voy a contar. Todos pensamos lo mismo: es un excepcional futbolista".

Pedri siempre tuvo el control del partido ante Georgia / Alberto Saiz / AP

"Creo que Oyarzabal está infravalorado, como otros futbolistas de nuestra selección. No tienen el reconocimiento que deberían. Mikel Merino, Zubimendi, Fabián, Le Normand... Para nosotros son importantísimos", añadió al ser preguntado por el jugador de la Real Sociedad.

De la Fuente también le quitó hierro al asunto de que Ferran Torres tirara el penalti en lugar de Oyarzabal: "Tenemos varios especialistas. En penaltis están tanto Mikel como Ferran. Aquí hay muchos que compañeros, son amigos. No me ha parecido mal porque Ferran es otro especialista. Para fallar un penalti hay que tirarlo. Estamos seguros con Ferran, con Mikel. No hay ningún inconveniente".

Olmo y las lesiones

Cuestionado por el problema de hacer una lista para el Mundial, el seleccionador español le dio la vuelta al asunto: "Afortunadamente tendré que tomar esa decisión. Tenemos una gran cantera, unos grandes futbolistas y futuro. Para mí es un motivo de orgullo, nada de preocupación. Cuando se tengan que tomar las decisiones se tomarán. El fútbol es tan duro que cuando tienes alguna duda el propio fútbol te la aclara con lesiones o contratiempos, por desgracia. Tenemos una selección maravillosa. No tengo más que motivos para estar feliz".

Olmo abandonó la concentración con la selección / Agencias

Además, también explicó la situación con Olmo: "Dani venía en ciertas condiciones, no refería ningún informe médico. Simplemente tenía una pequeña molestia. No ha entrenado en toda la semana pensando que la evolución iba a ser mejor, pero tenía más molestias y por su salud y su seguridad hemos decidido que abandonara la concentración. Si hubiera podido estar el martes sin riesgo, se hubiera quedado".

"Siempre que no haya una lesión me alivia. Es buen momento para recordar que el fútbol es un deporte de riesgo, haya o no haya lesiones. Estoy feliz, pero cuando las hay las acepto como una parte más del deporte. Le pido a Dios que no haya lesiones, pero desgraciadamente se suelen producir", concluyó sobre el tema de las lesiones.