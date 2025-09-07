De la Fuente: "Estoy orgulloso y sorprendido con mis jugadores"

Esta vez sí, Luis de la Fuente se mostró muy satisfecho con el desempeño de sus futbolistas. Como para no estarlo. El seleccionador español se kostró crítico en Bulgaria por haber dejado de pisar el acelerador en Bulgaria tras ponerse 0-3 al descanso (resultado con el que terminó el partido) y los jugadores captaron el mensaje. En Turquía, la Roja arrolló a un rival que se presentaba muy complicado, y lo que es más importante, durante los 92 minutos que duró el encuentro. También se alzanzó el descanso con 0-3, la diferencia es que llegaron tres más en la segunda mitad.

Así que Luis de la Fuente mostró una sonrisa de oreja a oreja en las declaraciones a Televisión Española y confesó que estaban "delante de un seleccionador orgulloso de sus jugadores, de esta selección. Estoy muy contento un equipo que sigue creciendo y el primero que me quedo sorprendido soy yo", reconoció el riojano.

Su 'advertencia' en Bulgaria dio el efecto deseado. "Realmente es un equipo al que hay que decirle pocas cosas, en seguida capta el mensaje. No estábamos del todo satisfechos el otro día y no queríamos cometer los mismos errores. Necesitábamos esto", confesó Luis de la Fuente. Y añadió: "Es una generación de futbolistas que no se cansa de mejorar, de trabajar. Dentro de la alegría tras acabar el partido, ya estamos pensando para saber qué hacer en los próximos partidos para ser un poco mejores".

Nombres propios

Eso sí, la mala noticia del partido la protagonizó la lesión de Nico Williams, que lamentó el seleccionador de España. "Es una pena esta circunstancia, sintió una molestia en el adductor, puede ser un problema muscular. Habrá que ver en las pruebas de mañana".

También comentó el seleccionador el hecho de que fue Rodri quien portó el brazalete de capitán cuando entró en el césped y desveló que "este equipo es muy generoso y ha sido una decisión de Álvaro. Estoy orgulloso de este capitán, es un caballero. Ha tomado esta decisión y le honra".

Por último, una referencia a Mikel Merino, autor de un hat-trick en Konya. "Tenemos unos jugadores fantásticos, Mikel hace muchísimas cosas bien, es un genio, un top mundial y a veces no tiene el reconocimiento en España", se quejó.