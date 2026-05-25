De la Fuente: "¿Ocho del Barça? No miro si los jugadores son de Burgos o de Cuenca"

Luis de la Fuente compareció en un espacio Movistar repleto de medios de comunicación parea presentar la lista de 26 jugadores que acudirán al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El míster se extendió con todo tipo de detalles dando las explicaciones pertinentes tras una elección tan delicada.

De la Fuente empezó hablando de los porteros y comentó que "ha sido una lista muy madurada, son muchos meses pensando en esta lista, el nivel es tan grande que podríamos hacer otra selección. Tenemos a los mejores porteros del mundo. Cualquiera puede ser titular. En esta posición tenemos tres porteros de una solvencia, calidad y trayectoria impresionante".

Portería

La llamada de Joan Garcia fue "sin ninguna presión, con todo el respeto, vamos a valorar en cada momento el portero que nos conviene más. Tenemos a tres de los mejores del mundo, contando a David Raya también. Vamos a competir y también a convivir". A ello añadió que "la parte más difícil y fea es dejar a jugadores fuera, he hablado con alguno de ellos (insinuando a Remiro), pero aquí no se termina la historia, habrá más oportunidades. Se lo han ganado en el campo".

"¿Por qué no hablamos de David Raya? Estoy muy tranquilo. Tenemos a los mejores porteros del mundo, el 33 por ciento de la población querrá a cualquier jugador", reflexionó

Rafael Louzán y Luis de la Fuente, antes de la comparecencia / Javier Lizon / EFE

Sobre la presencia de ocho futbolistas del FC Barcelona, fue claro y dijo que "no sé si son ocho del Barça, de Burgos o de Cuenca". Sobre Gavi se extendió y dijo "lo mal que lo pasé por la lesión, es un jugador que aprecio mucho, el juguete de todo el equipo, dicho con todo el cariño, destaco la polivalencia de muchos jugadores en esta demarcación, les permite ser de los mejores del mundo. Además, el aspecto emocional se encontrará de nuevo con la selección, con sus compañeros y en un Mundial, no se puede ofrecer más. Está rindiendo a un nivel muy grande en su club".

La emoción de Gavi

Gavi se emocionó mucho viendo la llamada, como se observó en un vídeo subido por Lamine Yamal a las redes sociales: "Celebro que se haya emocionado y el cariño que siento por él"

De las dudas indicó que "analizamos todos los escenarios, la exigencia y en este planteamiento es costoso. Pero me da mucha seguridad que cualquier futbolista de los estudiados podrían estar en esta lista".

Eric y Gavi, en un entrenamiento de la selección española / JuanJo Martín / EFE

En cuanto a las ausencias de Le Normand y Huijsen para que entren Pubill y Eric Garcia: "Prefiero hablar de los que están y el rendimiento de Pubill y Eric ha sido muy bueno. Esto nos ha invitado a tomar esta decisión porque hacen una gran campaña. Ya dije que habría jugadores que no habían estado que figurarían en esta relación. A los dos los conozco de las selecciones inferiores y se integrarán rápidamente".

De Pubill añadió que "ofrece versatilidad y polivalencia, de central o de lateral. El desgaste físico va a ser muy importante", mientras que de Baena matizó que "tiene un gen especial de carácter de selección".

Confianza en Eric Garcia

De Eric García, señaló que "Eric sé el tipo de persona que es, lo conozco de su paso por las inferiores, es uno más de los nuestros". De mismo modo tuvo un "recuerdo" para el lesionado Fermín, que habría estado en la lista.

Pedri será el faro de la selección y de la Fuente se acordó "de la lesión en la Eurocopa (ante Alemania) que fue durísima, hubo que remontar muchas cosas, estoy feliz que tenga esta oportunidad, que tenga el nivel de su club, daría botes de alegría, la parte mejor es que puede hacer mucho más y lo va a hacer... ¡Qué mejor escenario que un Mundial!".

Pedri conduce el balón en el RCDE Stadium durante el partido amistoso entre las selecciones de España y Egipto. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

De los 'tocados, como Lamine Yamal, dijo que "si no hay contratiempos dispondremos de todos desde el primer partido. El doctor Claudio Vázquez y el preparador Carlos Cruz han visitado a los jugadores, estamos coordinados, cuando se incorporen van a seguir con la idea del club, si no es en el primer partido, estarán en el segundo. Llegarán en un gran momento de energía y preparación".

A esta valoración, De la Fuente profundizó en que "no aceleramos ningún proceso, las fechas y plazos es que todos van a estar disponibles para el primer o segundo partido. No es una frase mía. Es que si hubiese sido una final, habría arriesgado. Hablamos del campeonato del mundo. Si hay que arriesgar, es un Mundial. Con el margen de seguridad y confianza que tiene el fútbol, hay que tener la conciencia de que se debe arriesgar. Van a llegar bien al primer partido y, si no lo están, jugarán el segundo".

Virtudes

Entre sus conceptos para la elección de los jugadores citó "la calidad, humanidad y competividad. Hay más virtudes y margen de mejora. La base es fantástica, cimentada en estos valores".

La presencia del Rey Felipe VI en el vídeo de presentación fue especial y dijo "me he emocionado viéndolo porque es el producto final de muchos meses de trabajo. Me emocionó y tener el honor de estar con el Rey, es una persona, entrañable, aficionada al fútbol, que uno se siente orgulloso de ser español".

Sobre la ausencia de madridistas en convocatoria dijo que "solo miro el equipo de la selección español, no tengo mentalidad localista de algún aficionado, lo mío es más global. Ni nos interesa ni tiene mayor interés hablar de cábalas. Quiero que los jugadores sientan el orgullo, como otros, para estar en esta preparación".

Favoritos

Ante la pregunta de las opciones de conquistar la segunda estrella, dijo que "nos sentimos favoritos y capaces de ganar el Mundial, eso no garantiza nada, que si Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal que no sean candidatas, hablamos de otra cosa. Aspiramos a lo máximo. En el fútbol puedes perder siendo superior al rival. Esta convocatoria dará muchas alegrías, como las que ya está dando"

Dos ausencias notables son las de los capitanes Morata y Carvajal. "Con ellos haré una excepción y voy a hablar. Han dejado un legado imborrable de señorío, de capitanía con letras mayúsculas, los que se quedan están perfectamente preparados. Rodri, Unai Simón, Ferran Torres y Oyarzabal son los nuevos capitanes. Y Álvaro y Dani no tiene la puerta cerrada y en un futuro quizá nos volvamos a encontrar".