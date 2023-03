Bryan Gil se cae de la lista de De la Fuente

El sevillista notó molestias musculares y no seguirá en la concentración; no tendrá sustituto en la convocatoria La Federación Española informó que Bryan Gil no será sustituido por ningún otro jugador

España realizó una nueva sesión de entrenamiento este jueves en Las Rozas y Luis de la Fuente perdió a uno de los 26 jugadores convocados. Aymeric Laporte, que estaba resfriado, ya está recuperado, pero Bryan Gil, con molestias musculares, tuvo que retirarse y fue desconconvado.

La Federación Española informó que Bryan Gil no será sustituido por ningún otro jugador, por lo que la lista quedará con 25 efectivos para jugar ante Noruega y Escocia.

Más allá de la lesión, De la Fuente siguió insistiendo en sus conceptos tácticos para dominar el sábado a Noruega y buscar la primera victoria en la fase de clasificación para la Eurocopa del 2024 en Alemania.

España ya no se ejercitará esta tarde y este viernes por la mañana viajará a Málaga para preparar el encuentro del sábado. El equipo se ejercitará por la tarde sobre el césped de Las Rosaleda. Antes, Luis de la Fuente y el nuevo capitán, Álvaro Morata, comparecerán en rueda de prensa.

Por su parte, Noruega está preparando el partido durante toda la semana en el Marbella Center Football sin Erling Haalnd que causará baja por lesión. Sorloth, de la Real Sociedad, y Larsen, del Celta, serán las princiopales amenazas para España, junto a Odegaard, la estrella del Arsenal que fue traspsado por el Real Madrid.