De la Fuente le manda un 'recado' a Huijsen

En el marco de la entrevista SPORT a Luis de la Fuente en el Instituto Cervantes de Madrid, el técnico fue cuestionado por la queja de Dean Huijsen al no estar en la relación final de 26 convocados para el Mundial.

El padre de Huijsen, Donny, expuso en las redes sociales el once ideal de la Liga, según el portal Sofascore, en el que aparecía Dean como central titular. El delantero compartió esta publicación apoyando el malestar de su progenitor por su ausenci en la relación.

Luis de la Fuente, con elegancia, respondió al futbolista y le mandó un mensaje de cara al futuro en un tono más paternalista que crítico con la seguridad de que el jugador aprenderá de esta situación.

¿Le ha molestado que Dean Huijsen se haya enfadado?

Es que no tengo ni idea. No tengo redes sociales. Entiendo que el jugador y los compañeros que no están convocados se hayan disgustado, pero también entiendo que hay la parte del respeto que siempre ha de quedar. Aunque insisto no se lo ha que ha dicho.

Compartió en sus redes sociales un post de su padre en el que salía en el once ideal de la Liga.

En cualquier caso entiendo el disgusto, hay que poner en valor a la gente que respeta a la que sí está, que son compañeros. No tiene mayor importancia. Es muy joven. Está en proceso de aprender. Se dará cuenta con el paso del tiempo de lo verdaderamente importante y uno de ellos es el respeto y compañerismo.

Un ligero toque de atención para un Dean Huijsen, de solo 21 años, y que tiene un futuro esplendoroso en la selección española, aunque no haya asumido que su primera temporada en el Real Madrid no haya sido tan regular como la de otros compañeros, como Eric Garcia, que han hecho más méritos para estar en la lista definitiva.

Huijsen, en un post posterior a la entrevista ya se arrepintió y expuso un mensaje de apoyo: "Muchas felicitaciones a mis compañeros que asistirán al Mundial, les estaré apoyando desde casa como un español más"