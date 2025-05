De la Fuente: "Lamine tiene pinta de ser una leyenda"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, compareció ante los medios de comunicación una vez anunciada la lista de convocados para la Final Four de la UEFA Nations League. España juega su semifinal el próximo 5 de junio ante Francia en Stuttgart y aspira a disputar el 8 de junio la final en Múnich.

Lamine Yamal fue el centro de atención con tres preguntas sobre el canterano azulgrana: “En este caso ya pensábamos que podía ser así, con un reconocido el talento, es un futbolista tocado por una varita de Dios. Es especial. Te da el toque diferente. Ahora hay que saber administrarlo, aunque es muy maduro por tener 17 años. Esto lo hace ser cómo es. Es diferenciador en situaciones de máximo estrés cuando actúa con naturalidad. Puede tener altibajos, pero tiene la pinta de ser una leyenda".

De la Fuente entiende que Lamine "mejorará con los años" y que algún día se llevará el Balón de Oro: "También hay otros jugadores muy buenos, el premio se decide por detalles, pero aseguró que algún día lo ganará y de forma repetida". Su consejo fue que “siga trabajando como lo hace, queriendo mejorar cada día y debe ser humilde".

Lamine se llevó grandes elogios del seleccionador / EFE

Del otro nombre propio destacado, Isco Alarcón, quien volvió a una lista después de seis años, aclaró que "ha estado en todas las prelistas que recuerde" y que "lo más importante es que somos 26 jugadores para cubrir cualquier escenario, con esta convocatoria los cubrimos todos, caben Isco, Fermín, Pedri… Si no ha estado antes, no es por mirar el carnet de identidad (tiene 33 años). Era el momento oportuno para aportar y en el momento adecuado. Sumará mucho. De tener dudas, no habría estado aquí”.

"Con Fermín hemos hablado con el club"

En cuanto al doblete de Fermín, con la absoluta y sub-21, aclaró que "se ha hablado con él y cuando el club está en buena disposición y el seleccionador lo quiere, hay una confluencia de intereses y todo es fantástico. Fermín tiene una gran energía”.

Sobre la ausencia de Joan Garcia, De la Fuente remarcó que “damos importancia a los que están, son porteros de un gran nivel (Unai Simón, Raya y Remiro). Nos dan tranquilidad. La campaña de Joan ha sido fantástica. Ya lo tuve en la sub-21, pero me centro en los tres que estamos”.

Luis de la Fuente, en el salón Luis Aragonés / EFE

De Rodri, actual Balón de Oro, recordó que su ausencia estaba más que justificada: “Su importancia es fantástica, con un peso específico excepcional, pero lleva ocho meses de lesión y ha jugado 10 minutos. Con esto está todo respondido. He hablado con él y no era el momento de asumir algún riesgo. Siempre anteponemos la salud del futbolista. Está en el proceso de coger minutos y confianza. Debemos reducir a la mínima expresión el riesgo. En poco tiempo veremos al Rodri que deseamos ver todos”.

"Tela quién dijo que la Nations era un torneo menor"

España se jugará el título de la UEFA Nations League. Un título reivindicado por De la Fuente: “Estamos los tres campeones de las tres ediciones disputadas, tres campeones del mundo (España, Francia y Alemania) y un campeón de Europa (Portugal). Tela quién dijo que era un torneo menor. Tiene casi más dificultad que una Eurocopa en primera fase”.

El míster ve a un conjunto de jugadores que "son insaciables, el ganar, ganar, ganar y ganar de Don Luis Aragonés lo tienen inculcado. Esta exigencia y ganas de ganar no se pierde”.

El riojano también habló de Xabi Alonso, al que tuvo de alumno en el curso de entrenadores: "Le doy la enhorabuena y bienvenida al fútbol español. Es un buen profesional y buen tío. Tuve el honor de dirigir a grandes profesionales. Yo disfruté más que él. Sin que me suba al carro, ves que algunos tienen un toque especial. Era un alumno muy interesado por todos, con muy buenas ideas, aportaba mucho. Ahora le deseo toda la suerte y fortuna, con una Liga tan competitiva como la nuestra”.

También tuvo palabras de elogio hacia Huijsen por "el desparpajo que demostró ante los Países Bajos" y de Nico Williams aclaró que "no tiene molestias importantes".

Su defensa más acérrima fue hacia Morata, ahora en el Galatasary y dijo que "es de vital importancia, dentro y fuera, nos movemos mucho con el corazón, unión, la familia, juegue o no juegue, participe más o menos, siempre suma. Cuando juega es un futbolista diferencial, nunca falla y debe darnos muchas alegrías”.