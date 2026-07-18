MUNDIAL 2026
De la Fuente: "Lamine está bien para jugar"
Luis de la Fuente habló en rueda de prensa del partido que enfrentará a España contra Argentina en la final del Mundial
El seleccionador español, Luis de la Fuente, valoró la final Mundial que este domingo se disputará en Nueva Jersey entre España y Argentina. Un partido que el técnico afronta con el máximo respeto, pero también con la ambición de sumar la segunda estrella en el palmarés de la Roja.
De la Fuente señaló que "es un lujo estar en una final, firmaría llegar por todos los años en una final del campeonato del mundo y perderlo. Vamos a disfrutar del momento y pelearlo. Queremos minimizar al rival y jugar este partido".
El técnico considera que "veremos a dos super equipos en el que el talento prevalezca" e insistió en la importancia del colegiado para "preservar el espectáculo".
"Estoy bastante nervioso porque volvemos al hotel en helicóptero, por lo demás estoy muy tranquilo. Tengo todos los sentidos en la competición", dijo quitando hierro a la presión.
De Lamine dijo que "está bien" y que "tiene que ser Lamine, Messi es un ejemplo para los deportistas más jóvenes, Lamine hay que apoyarle y ayudarle". Del barcelonista añadió que "recibió un golpe, un bocadillo, en la jugada del penalti, pero está en perfectas condiciones físicas".
"Trabajar, trabajar y trabajar" es su fórmula de éxito y "no bajar los brazos cuando las cosas no salgan". De la Fuente quiere que sus jugadores "sean ellos mismos" y que "tenemos un carácter competitivo parecido al de Argentina, tanto Lionel Scaloni como yo coincidimos en valores y principios".
Experiencia con Messi
En cuanto a Messi, De la Fuente explicó que "lo conocí en las categorías inferiores cuando entrenaba al Sevilla, le hicimos un marcaje individual, cuando sacaron una tarjeta al que marcaba, lo cambié y nos marcaron cuatro, no habrá marcaje individual, pero sí le prestaremos atención".
Sobre el juego argentino, De la Fuente dijo que "respeto todas las opiniones de todo el mundo, pero tengo una admiración extraordinaria para una selección campeona del mundo y dirigida por un amigo mío. Cada uno utilizaremos nuestras armas y quien minimice al rival estaré más cerca del rival".
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