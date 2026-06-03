De la Fuente: "No vamos a jugar un bolo de verano"

Luis de la Fuente afronta este jueves el primero de los amistosos ante Irak para preparar el Mundial del 2026 en La Coruña. El técnico saldrá con un once plenamente competitivo, guardando solo a los jugadores que han llegado con molestias como es el caso de Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino.

Respecto a estos futbolistas afirmó que "la respuesta de cada día es mejor. Valoraremos día a día. La buena noticia es que todos pueden llegar en buenas condiciones para el primer partido, pero veremos si participan o no".

De la Fuente entiende "es imposible jugar un partido a medio gas" y no le preocupa el estadio de Riazor después de la celebración del ascenso a Primera División: "Hay profesionales que hacen un gran trabajo día y noche para que el campo esté en perfectas condiciones, hemos visto fotografías del estado y es fantástico. Es un partido muy importante de preparación para llegar el día 15 en las mejores condiciones".

Portero decidido

El riojano no quiso dar pistas sobre la alineación, ni de la portería, aunque aseguró que "tengo claro quien será el portero del Mundial, incluso diría el once titular, pero en el fútbol puede pasar de todo y lo primero que hago siempre es comunicárselo a los futbolistas". Unai Simón es el gran favorito.

De la Fuente, en el último entrenamiento de España / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

A De la Fuente no le "molesta" que se hable del futuro de muchos jugadores porque "tenemos la experiencia de la Eurocopa. Es mejor si solucionar algo lo antes posible, cuando corresponda. No se puede estar con mucha tensión que les pueda despistar, pero son jugadores que están muy concentrados".

De la nueva capitanía de Rodri dijo estar tranquilo ya que está bien acompañado con Unai, Ferran y Oyarzabal: "Son de un perfil parecido al de Morata o Carvajal. Sabe desempeñar la capitanía. Lo viven con capacidad de liderazgo. Estamos muy contentos y tranquilos. Rodrigo es un jugador de peso, un Balón de Oro".

Marc Bernal

De los nueve futbolistas de apoyo, De la Fuente confirmó que "no van a jugar todos, pero les doy las gracias por su trabajo, integración en el grupo,tienen mucho futuro, veremos en el transcurso del partido, pero no queremos que no sea un bolo de verano, queremos llegar en buenas condiciones al día 15. Veremos lo que más me interesa. Son futbolistas que nos han exigido y son de mucho futuro".

Bernal es uno de los jugadores que puede debutar con la Roja frente a Irak / GORKA URRESOLA / SPO

Uno de ellos es Marc Bernal, sobre quien dijo que "ha hecho grandísima temporada, su futuro es esplendoroso, si sigue trabajando en la misma línea, podrá llegar lejos. Vamos a disfrutarlo todos. Estamos muy contentos".

A nivel personal, el riojano dijo sentirse "muy feliz, emocionado, es un hito histórico. Soy el seleccionador de mi país y estoy feliz porque veo a un grupo de trabajo con emoción e ilusión de ganas de estar ahí".

Favoritos

Sobre los pronósticos de favoritismo hechos a través de la tecnología, De la Fuente comentó que "la IA (Inteligencia Artificial) me parece fantástica, pero confío más en las personas, el feeling de la sociedad, valoro más lo que digan profesionales, medios de comunicación, la gente que huela el fútbol, es reconocimiento y pone en valor a todo lo hecho hasta ahora". El técnico citó a todas las favoritas habituales, incluyendo a Marruecos y Senegal en el grupo.

En cuanto al riesgo físico de jugar amistosos, el míster indicó que "todos sabemos lo que es el deporte, entreno todos los días, es un riesgo. El fútbol y el deporte tienen esto, no hablamos de partidos amistosos, sino de partidos oficiales o no. No existen partidos amistosos, queremos que los jugadores lleguen bien el día 15, atender sus necesidades y no puedes dejar de meter el pie. Quién piense lo contrario se equivoca de deporte".