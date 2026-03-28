De la Fuente: “Joan Garcia tendrá su momento”

España juega de maravilla. De la Fuente ha formado un equipo que da miedo a todas las otras selecciones de cara al Mundial. El seleccionador celebró la victoria y puso en valor la figura de Mikel Oyarzabal: “Me decían que faltaba un ‘killer’, pero tenemos una total garantía con Oyarzabal, Ferran y Borja. No faltan goleadores en España. Somos unos afortunados. Lo conocí en el 2015 cuando jugaba en la selección de Guipúzcoa. Veo que puede ser un gran entrenador en el futuro. Aquí nos cuesta poner en valor lo nuestro; si tuviera otra nacionalidad, diríamos que es ‘top mundial’. Es un capitán en todas las letras”, afirmó en rueda de prensa tras la victoria ante Serbia.

El otro goleador de la noche fue el más inesperado. Víctor Muñoz debutó con gol y con unos grandes minutos que le hacen ganar enteros de cara al Mundial: “Víctor tiene mucha humildad. Sabe que tiene que trabajar mucho. Ha encajado perfectamente con el grupo, algo muy importante. Otro jugador más que se suma a la causa. Es muy joven y tiene mucho recorrido. Solo le pido que siga con esas ganas”, dijo De la Fuente.

El gran debate en la portería no se resolvió del todo en el primer duelo. Joan Garcia se quedó fuera de la convocatoria y Unai Simón todo el duelo: “La mejor noticia es que los porteros no me generan ni una duda. Tengo total confianza en ellos. La mejor sensación es ver que los cuatro porteros se funden en un abrazo. Es lo más importante, más allá del morbo. Joan tendrá su momento. No cambié en la portería porque es un puesto especial. No es tan fácil cambiar en esa demarcación. Hay que darles otro tratamiento”.

Por suerte, España no tuvo que lamentar ninguna lesión. De la Fuente hizo referencia a una baja muy importante en el FC Barcelona y defendió que estas cosas pasan: “Ayer se lesionó Raphinha y en Brasil dirán lo que decís vosotros cuando pasa aquí. Aquí no hemos tenido ninguna lesión; todos quieren jugar. Aunque siempre pueden pasar estas cosas, son cosas de fútbol. Yo cuido igual a los jugadores que los entrenadores en los clubes”.

Para finalizar, el seleccionador celebró el gran nivel de dos futbolistas clave para el Mundial: “Marcos Llorente es un futbolista muy completo. Interpreta y desarrolla el fútbol muy bien. Lo hace todo bien. Además, suma mucho en el grupo por su carácter. Todos ya toman el sol como él. Mientras que Rodri es el mejor jugador del mundo en su posición, con el permiso de Zubimendi”, finalizó.