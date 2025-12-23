De la Fuente: "¿Joan Garcia? Tampoco se habla de Robert Sánchez o Leo Román"

Joan Garcia lo tiene difícil para acudir al Mundial del 2026 que se celebra este verano en Estados Unidos, México y Canadá. El seleccionador Luis de la Fuente se decantaría por llevar a sus tres habituales porteros, Unai Simón, David Raya y Álex Remiro, que ganaron la Eurocopa del 2024 y han completado la fase clasificatoria de esta Copa del Mundo.

En un extracto de una entrevista al diario AS, divulgada por el programa 'Minuto 116' del citado medio, De la Fuente se muestra enigmático pero mete en la ecuación a otros dos porteros a los que sitúa en el mismo nivel de posibilidades que pueda tener Joan Garcia para acudir a la Roja en este momento.

“Tampoco se habla de Robert Sánchez (Chelsea), Leo Román (Mallorca) o Joan Garcia, que son porteros fantásticos", a los que desvincula de los "tres que vienen ahora (Unai Simón, David Raya y Álex Remiro), pero veremos de aquí a marzo (la Finalisssima), y veremos de aquí a junio (Mundial)", apuntó De la Fuente, quien pidió "calma, habrá una decisión que tomar, que será la mejor".

La entrevista fue, efectuada por el periodista Joaquín Maroto, quien expuso su impresión sobre el debate en la portería. Según Maroto, "De la Fuente no quiere llevar a Joan Garcia de tercero".

Unai Simón, el '1' intocable

La tesis se basa en que Joan Garcia tiene nivel para ser el portero titular y De la Fuente tiene claro que esta posición es para Unai Simón y que tampoco sería segundo porque está David Raya, Por tanto, Joan quedaría como tercero y, para este rol, prefiere a Álex Remiro.

Unai Simón es el portero titular de De la Fuente / EFE

Maroto diferencia el caso de Casillas y Víctor Valdés, que fueron campeones del mundo juntos en 2010, porque "modestamente, creo que Víctor Valdés nunca llegó al nivel de Casillas" y que De la Fuente no quiere que se active el debate que se produjo en la Eurocopa del 2016 entre De Gea y Casillas, que generó un ambiente muy enrarecido.

En cualquier caso, De la Fuente tendrá una difícil papeleta ya que Joan Garcia se está mostrando como el mejor portero español de la Liga y solo Courtois le está aguantando el pulso en el campeonato.