De la Fuente, sobre Joan Garcia y los cuatro porteros convocados: "Las costumbres están para cambiarlas"

La primera convocatoria de Joan Garcia con la selección española absoluta sorprendió mucho más por el 'cómo' que por el 'qué'. El portero del FC Barcelona ha hecho todos los méritos del mundo para ser llamado por Luis de la Fuente, pero su inclusión en la lista no ha conllevado el descarte de ninguno de los tres guardametas habituales: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Como no podría ser de otra forma, el seleccionador fue preguntado por el hecho de citar a cuatro arqueros en la última convocatoria antes del Mundial. Esta fue la explicación de De la Fuente: "Las costumbres están para cambiarlas. Era el momento oportuno, y lo que está claro es que a día de hoy, con todo lo que pueda pasar de aquí a junio, estos son los porteros susceptibles de ser convocados. Queremos verles y conocerlos, era muy importante que estuvieran juntos con nosotros".

El técnico riojano dejó claro que "queda mucho tiempo" para el Mundial y que, por consiguiente, "no hay nadie descartado". "Seguro que van a suceder circunstancias desagradables. Era el momento para tener a estos cuatro porteros tan buenos. Será un Mundial muy atípico y necesitaremos ideas para tomar las decisiones convenientes. Podrán ir 26 jugadores y tendremos que descartar a un portero. Ya pensaremos en quién será en el futuro. Es una gran noticia que lo tengamos difícil para escoger", añadió.

"Joan Garcia es un gran portero, no lo hemos descubierto ahora. Lleva siendo internacional sub-21 cinco años, puede aportar una buena convivencia, capacidad de trabajo, convergencia, exigir a los demás... A día de hoy hemos entendido que era el momento para que esté con nosotros. La mejor noticia es que haya muchos jugadores para poder elegir", sentenció al respecto De la Fuente.