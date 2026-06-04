De la Fuente, sobre Joan Garcia: "Tenemos claro cuál es equipo que va a empezar, con portero y 10 más"

Sorprendente empate de España en Riazor ante La Coruña en el último ensayo en suelo española antes de poner rumbo a México para la Copa del Mundo 2026. La selección absoluta no pasó del empate (1-1) ante Irak, una selección también mundialista pero que es la número 59 del ranking FIFA.

No llegó a encontrarse en ningún momento el combinado nacional, que contaba con las bajas de Pedri, Lamine, Nico Williams, Fabián, Raya, Rodri o Zubimendi. Tiró el seleccionador de los futbolistas del denominado 'grupo de apoyo' como Marc Bernal, Jesús Rodríguez o Javi Guerra.

Objetivos

Tras el encuentro, De la Fuente quiso restar trascendencia al empate ante una selección bastante inferior. "Hoy pretendíamos hacer un trabajo más condicional, más físico. Que los jugadores se adaptaran a la competición tras unos días de descanso. Era un día de dar oportunidades, de sensaciones. Y no ha habido lesionados. Mañana entramos en otra fase y empezamos a afrontar la preparación de otra manera. Mañana estamos en Estados Unidos".

El entrenador de la selección española, Luis de la Fuente / EFE

Sobre Mikel Merino, el seleccionador dijo que "es una de las buenas noticias. Nos ha demostrado que está en buenas condiciones. Es una grandísima noticia, está asimilando bien el trabajo". Añadió, acerca de Irak, que "han ofrecido ser un equipo con mucha intensidad, con ritmo, con velocidad. Con facilidad para un juego asociativo. Me ha parecido un equipo interesante y con nervio. Hoy nos han puesto muchos problemas".

11 días

"Hoy era un partido en el que buscábamos unos objetivos. Ganar, pero cumplir una serie de objetivos y misiones de cada jugador. La idea que tengo sigue siendo la misma. Vamos a ver cómo se desarrollan estos días. Quedan 11 días para el inicio del campeonato. Queda mucha preparación. Pero tenemos claro cuál es equipo que va a empezar, con portero y 10 más", decía de la Fuente sobre Joan Garcia y el equipo titular.

Bernal jugó su primer partido con la selección española absoluta / Cabalar / EFE

Acerca de Marc Bernal dijo que "es un chico muy joven, que juega con personalidad, que tiene criterio para jugar de '6'. Tiene muchas cosas por mejorar, pero tiene tanto potencial que tiene mucho margen. Dependerá de él", dijo.

También pinchó Francia ante Costa de Marfil y De la Fuente hizo esta reflexión: “Todos estamos en esa fase, Países Bajos también ha perdido. Queremos que los jugadores se adapten a esta nueva realidad. Tras unos días parados deben coger ritmo competitivo en un panorama internacional que no tiene nada que ver con esa rivalidad de clubes, esto es más duro y exigente”.

Sorprendido con el nivel de Irak

Buena presencia de periodistas iraquíes siguiendo a su selección. Dos de ellos preguntaron a Luis de la Fuente en zona mixta y el riojano se deshizo en elogios: “Me ha sorprendido gratamente. Hemos tenido problemas en el primer tiempo para evitar sus progresiones. Todos los partidos son difíciles, pero han ofrecido ante España ritmo e intensidad, saben hacer juego asociativo. Es un equipo interesante y sobre todo con mucha intensidad. Cada rival ofrece otras características, pero nos han puesto en muchos problemas y nos han apretado mucho”.