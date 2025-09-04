De la Fuente insiste con Pedri en la mediapunta

Parón tras parón de selecciones, se repite la misma historia con Pedri. El canario ya es uno de los mejores centrocampistas del mundo, si no el mejor. Desde la llegada de Hansi Flick al Barça, el de Tegueste ha sido capaz de desplegar todo su talento, convirtiéndose así en el director de orquesta del equipo sobre el terreno de juego. Todo ello lo ha hecho partiendo desde la base de la jugada. Sin embargo, Luis de la Fuente sigue empeñado en colocarlo en la mediapunta.

Está claro que Pedri es una debilidad para el técnico riojano. De la Fuente ya contó con él cuando estaba en la sub-21, pero desde su nombramiento como seleccionador absoluto ha llamado al canario en todas las convocatorias y le ha puesto como titular en la mayoría de las grandes citas en las que ha estado disponible. No obstante, hay cierto consenso en que Pedri no brilla tanto en la selección como en el FC Barcelona.

El barcelonismo tiene claro desde hace tiempo que el problema en este sentido es la demarcación en la que el seleccionador le sitúa, pero desde las tertulias de la capital también se ha apuntado a esta cuestión. Como el mismo jugador ha dicho en varias ocasiones, él se siente más cómodo cuando toca más balón y donde puede ser más protagonista es en el doble pivote. Es ahí donde más ha brillado en el club azulgrana, acompañado ya sea por De Jong, Gavi o Casadó.

Ahora bien, Luis de la Fuente prefiere apostar por Pedri en la mediapunta, una demarcación en la que, pese a cumplir siempre, se ven minadas sus prestaciones. "Intentamos sacar el máximo rendimiento a los futbolistas dando prioridad al beneficio del equipo. Pedri es tan bueno que podría jugar en más posiciones, pero a nosotros nos posibilita tener más opciones en otras demarcaciones donde tenemos un potencial futbolístico tremendo", dijo el seleccionador español en la rueda de prensa previa al Bulgaria - España.

Pedri en la jugada de su gol ante Francia. / LAP

Así pues, estas palabras dejan entrever que el riojano seguirá situando al centrocampista canario justo por detrás del 'nueve', como ya hizo en la Eurocopa o en la Nations League. Lo que sí es cierto es que en esa posición, Pedri se encuentra más cerca del gol. Aunque el canario no es un jugador especialmente rematador, ha demostrado tener un gran golpeo de media distancia. Además, cuenta con una gran habilidad para inmiscuirse en el área rival y anotar auténticos golazos como el último ante Francia.

Nueva oportunidad ante Bulgaria

Dicho todo esto, el partido de este jueves ante Bulgaria podría suponer una oportunidad para que Luis de la Fuente opte por retroceder a Pedri de posición. Uno de los factores principales que condicionaba la decisión del técnico español era su apuesta por Fabián Ruiz, pero este abandonó la concentración este lunes por molestias musculares.

Así, Pedri podría ocupar una de las dos demarcaciones en el doble pivote, acompañando a Zubimendi, aunque el jugador del Arsenal parta desde más atrás. En esta línea, en las semifinales de la Nations League ante Francia, De la Fuente alineó a Mikel Merino en la base y a Pedri arriba. Sin embargo, al ver que el plan de partido no estaba saliéndole según lo previsto, decidió retrasar al centrocampista azulgrana, cosa que funcionó a la perfección.

Pedri en la semifinal de la Nations League ante Francia. / Associated Press

En esta línea se pronunció también el seleccionador, abriendo la puerta a que el también jugador 'gunner' pueda jugar en posiciones más adelantadas: "Mikel está jugando es su club como delantero o mediapunta, es decir, tenemos futbolistas con tantos registros todos que jueguen donde jueguen, nos da mucho", aseguró el riojano. Además, De la Fuente no dudó en elogiar a Pedri: "Veremos mañana, pero Pedri, juegue donde juegue, es muy bueno. Es uno de los mejores del mundo y siempre da mucho en cualquier posición".