De la Fuente: "Hemos aprendido lo difícil que es ganar"

La selección española cumplió su objetivo y estará en el Mundial sin tener que pasar por la repesca. A pesar de no conseguir el pleno de victorias, Luis de la Fuente se mostró muy orgulloso de cómo había competido su equipo desde el primer día.

“Estamos felices, muy contentos. Esto pone en valor lo que hemos hecho; es muy difícil tener la racha de resultados que tenemos nosotros. Hoy nos hemos encontrado un partido que en el primer tiempo podíamos ir ganando por más; en el segundo ha tenido más alternativas. Estamos felices por estar en el Mundial”, explicó el seleccionador.

Una de las imágenes del final del encuentro fue la del seleccionador enfadado tras el penalti que protestó en la última jugada. De hecho, parecía que no había saludado al cuarto árbitro a propósito, pero según él, fue sin querer: “No me he dado cuenta, estaba saludando a los jugadores y no me había dado cuenta del cuarto árbitro”.

Los ‘tropiezos’ también son importantes para Luis de la Fuente. El entrenador agradeció algún aviso de vez en cuando en ruedas de prensa: “He aprendido lo difícil que es ganar. Ya lo conocía, pero si me lo recuerdan está bien. Tener el rendimiento de estos fantásticos jugadores, con esta actitud, me deja orgulloso. Pero reconozco que esto es muy difícil”.

Ahora España no jugará hasta el próximo mes de marzo, un parón para preparar la Finalissima: “Tenemos mucho trabajo por hacer. El 4 y 5 de diciembre nos vamos a ver las sedes. Desde ese mismo momento nos pondremos a trabajar sobre los rivales del Mundial. La Finalissima nos hace mucha ilusión. Ahora hasta dentro de cuatro meses no jugamos; es mucho tiempo. Aprovecharemos para trabajar. No pensamos en ese partido todavía, pero tenemos que empezar a poner las bases sobre Argentina. Será un partidazo. Es muy bonito que nos encontremos en esta competición ante el campeón del mundo”.

Por último, el seleccionador destacó la importancia de tener una plantilla amplia: “Hay una parte positiva en las lesiones. Las posibilidades que tienen otros futbolistas de reivindicarse. Estamos felices de darles el reconocimiento que merecen”.

España volverá a estar en un Mundial, cita que no que se pierden desde 1974 en Alemania. Ahora, tras 16 ediciones seguidas participando, España vuelve a la cita después de las nefastas vivencias del último, como en 2010.