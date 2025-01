De la Fuente: "Nunca he escuchado otras ofertas"

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) saldó una deuda con Luis de la Fuente a lo grande. El técnico no había disfrutado todavía el reconocimiento por su gran trabajo en la Federación y, en los últimos tiempos, como seleccionador absoluto. El acto tuvo la rúbrica de la renovación de su contrato hasta el 2028.

La Federación le organizó 'La grada del cariño' con la presencia de amigos y de su staff técnico. Su familia, como le gusta destacar al míster, y que sin ellos no habría alcanzado los grandes retos con la Roja. En la platea del salón Luis Aragonés estaban más amigos y familiares que se emocionaron viendo imágenes y escuchando al seleccionador.

Los medios de comunicación también tuvieron la ocasión de preguntar y De la Fuente aclaró algunas dudas. La principal es que siempre tuvo claro que quería continuar, más allá de las ofertas que ha recibido de otros países. De la Fuente fue tajante: "No, no he escuchado nada más porque quería ser feliz en mi casa. Estoy donde quiero estar. Nunca pensamos en otra opción. Agradezco a la Federación el esfuerzo para ser feliz. Tengo su cariño desde siempre".

De la Fuente ha sufrido la inestabilidad de la Federación, sin un presidente consolidado hasta la llegada de Rafael Louzán, y precisamente incidió en este punto: "Quería que esto se solucionara la renovación para dar estabilidad a la RFEF, tener más seguridad, tranquilidad y llevamos un tiempo, desde el 16 de diciembre (elección de Louzán), con una seguridad y un buen paraguas con el presidente y la junta directiva". Su deseo es el de cumplir su contrato y "espero seguir aquí muchos años más".

Luis de la Fuente, junto al presidente de la Federación, Rafael Louzán / EFE

En cuanto a sus jugadores, el riojano recalcó que "los futbolistas siempre han creído en mí porque llevaban mucho tiempo conmigo y los otros han visto mi comportamiento. No vale impostar. Los que no creían eran muchos desde fuera. Necesitaba tiempo para superar los retos. Las opiniones de fuera no las puedo controlar y no nos interesan. Nos interesa el vestuario".

En cuanto al grado de exigencia, De la Fuente explicó que "siento la misma presión de siempre. Soy muy exigente conmigo mismo y la presión de fuera, que es la que tiene que ser, no me afecta tanto. No me da miedo tirarme a la piscina cuando estoy convencido de algo. Quiero seguir por el mismo camino, aunque siempre se puede mejorar. Ser más competitivos y crecer".

De Rafael Louzán comentó que "lo conozco desde hace mucho tiempo y la sintonía es fantástica. La renovación ha sido muy fácil. Nunca ha habido discrepancias. Estoy en los sitios si soy feliz. Con un sentimiento mutuo. En este caso, queríamos seguir juntos y se ha producido el momento del anuncio. Llevamos tiempo hablando y ha sido cogidos de la mano. Ha habido cercanía, sintonía, armonía y celebramos el momento".

En cuanto a sus promesas, De la Fuente mostró de nuevo su humildad al afirmar que "podría prometer muchas cosas llevado por la euforia, aunque lo que prometo es trabajo, sacrificio y esfuerzo para lograr los objetivos".

"Luis de la Fuente une a un país"

Rafael Louzán, presidente de la Federación Española, expuso que más allá de los éxitos, el mérito del míster ha sido "volver a unir a este país". Louzán relató que el acuerdo "has sido muy sencillo y ahora hay que desearle suerte. Su suerte es la suerte de España. Lo mismo para Montse Tomé y esperamos obtener los resultados que España se merece. El fútbol es nuestro gran embajador por el mundo y debemos seguir por esta línea. En la línea de hacer una Federación transparente y unida a la sociedad, Luis representa estos valores".

Como anécdota, Louzán reveló que "cuando estábamos firmando el contrato, me ha recordado algo importante relacionado con su calidad humana. Hemos rubricado un contrato hasta el 2028 y me decía que no deberíamos olvidar algo muy importante. Que tiene un equipo con contrato hasta el 2026 y deberían seguir hasta el 2028. Esto le dignifica y pone en valía su calidad humana".

Su conclusión fue que "hoy es un gran día para el fútbol español, ahora solo falta que nos acompañen los éxitos y la suerte que Luis y su equipo se merecen".