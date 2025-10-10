De la Fuente: "No hay ningún conflicto ni con el Barça ni con Flick"

Tras el conflicto entre el Barça y Luis De la Fuente por la lesión de Lamine Yamal, un nuevo futbolista del Barça cae entrenándose con la selección, en este caso Dani Olmo, que tras sufrir un pinchazo en el gemelo, volverá a Barcelona. Una baja que duele al seleccionador español.

"Vino con cansancio y alguna molestia. Ha entrenado quince minutos, no se encontraba cómodo y le hemos dicho que dejara de entrenar. Han ido a hacerle alguna prueba y veremos. Las lesiones son la parte fea del fútbol. Le tengo mucho cariño y sé la implicación que tiene con la selección. Lo que pase con un club u otro es lo de menos", ha dicho el seleccionador español, que no ha querido hablar más del tema Lamine Yamal.

"Lo he dicho casi todo y no voy a cambiar nada. Hay que hablar de Georgia, hay que ganar estos partidos y será complicado. Tienen jugadores de mucho nivel y deberemos ofrecer nuestra mejor versión para ganar", ha explicado De la Fuente, que no ha podido esquivar otra pregunta al respecto. "No hay conflicto ni con el Barça ni con Flick. Me siento muy apoyado y arropado. Me siento muy querido y muy apreciado por toda la casa. Tengo contrato hasta 2028 y quiero seguir hasta 2030, nuestro Mundial".

La selección española vuelve a ser primera en el ránking FIFA y una de las grandes favoritas a ganar el próximo Mundial. A De la Fuente no le da vértigo. "Vamos a clasificarnos y luego nos centraremos en el Mundial, pero no me da vértigo. Le digo a mis jugadores que son los mejores porque es lo que pienso. El fútbol es muy complicado y es difícil ganar, pero estamos en disposición de hacerlo", ha dicho un De la Fuente que alardea del grupo que tiene: "Este equipo no tiene egos y todo el mundo acepta su rol".

El seleccionador español está muy contento con su grupo. Por ejemplo, con los centrales. "Tememos jugadores muy versátiles, Cubarsí puede jugar en las dos posiciones, también Le Normand. Me gusta tener jugadores específicos, pero también es bueno tener polivalentes ante una emergencia. Ahora vuelve Laporte. Me gusta que haya vuelto a la Liga. Hizo una gran temporada en Arabia y ahora podrá jugar con el Athletic, Liga y Champions. Es bueno que los buenos jugadores vuelvan a la Liga", ha explicado.

De la Fuente se ha mostrado también muy satisfecho porque tiene mucho donde elegir. "Tenemos muchos jugadores de banda. De Frutos, Jesús Rodríguez, Ferran. Hay versatilidad en las bandas y en la posición de delantero centro. Soy un privilegiado por poder elegir entre 40-50 jugadores, podemos formar dos selecciones con un nivel altísimo, lo único que me inquieta son los problemas físicos". Uno de ellos afecta ahora a Olmo. Quizá podría ser reemplazado por un Ansu en estado de gracia en el Mónaco: "Ansu está en seguimiento desde antes de esta convocatoria, está haciendo goles y le conocemos muy bien, pues ya ha estado con nosotros. No sé, si se produce una baja, ya veremos si se llama a alguien para el segundo partido. Nos alegramos mucho por él y por el fútbol porque es un futbolista muy interesante para la selección española".

Mikel Merino

El jugador del Arsenal ha sido el encargado de comparecer junto a De la Fuente en la previa del partido ante Georgia. Ha valorado la primera posición de la selección española en el ránking FIFA. "No lo hemos hablado, creo que es algo muy positivo. Son palabras mayores ser la mejor selección del mundo. Poder estar aquí representando lo que representaban ellos es muy bonito. Empezar nuestro camino como mejor selección del mundo y mantenerlo". Y también las ausencias de Lamine y Nico Williams: "Está claro cuando faltan jugadores de su calibre. Todos los que están en esta convocatoria tienen características de uno contra uno. Somos una selección que esté quién este, se verá una selección reconocible seguro".