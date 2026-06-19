De la Fuente: “Habrá cambios el domingo y no señalaré a nadie”

No fue, ni mucho menos, el estreno deseado en el Mundial. Empate muy pobre ante Cabo Verde del combinado dirigido por Luis de la Fuente, que mostró una versión un tanto desconocida frente a una selección muy inferior. No supo atravesar España el muro caboverdiano, ni encontrar fisuras ni zarandear el árbol para cambiar cosas.

El seleccionador atiende a 'COPE' a unos pocos días de disputarel segundo encuentro en la competición ante Arabia Saudí. “Es fácil hablar después y siempre cambiarías cosas, pero lo más importante es que antes del partido estábamos convencidos de que el planteamiento era el adecuado, desgraciadamente no fue así y es un aprendizaje más y una motivación más”, asegura el técnico riojano.

Autocrítica

“Recordaréis en todas mis declaraciones, incluso cuando hemos ganado, que siempre he dicho que hay que mejorar. Somos muy autocríticos y yo soy muy autocrítico, muy autocrítico. Yo dije que hay que trabajar más y mejorar en muchos aspectos, pero si lo que se pretende es que fuese una autoflagelación, eso no. Reconozco que hay cosas que mejorar, que hay aspectos que en ese planteamiento inicial no se desarrollaron igual, pero asumir otra crítica creo que no es necesario”, añade De la Fuente.

Gavi

Acerca de la figura de Gavi, que fue titular y que ha recibido críticas, el seleccionador argumentó que “contra Perú, Gavi estuvo muy dinámico, nos ofreció mucha amplitud, es muy asociativo y buscamos eso. Y precisamente lo que menos acertado estuvimos fue en eso, no tuvimos esa amplitud facilitando la defensa del rival. No tuvo nada que ver Gavi, Gavi hizo el trabajo que se le había encomendado y lo hizo perfectamente, pero quizás no fue suficiente para crear más situaciones de gol, pero Gavi hizo lo que tenía que hacer. Yo estoy contento con él”.

De la Fuente, tranquilo, en el último entrenamiento de España / Lavandeira jr / EFE

Otro asunto. ¿Rodri ralentiza el juego de España? “Madre mía... Por favor, por favor. Que me digas eso...Me parece altamente insultante que se diga eso del mejor jugador del mundo. ¿Se atreverían a decir eso de otros jugadores considerados también de los mejores jugadores del mundo? Yo creo que sí, pero como son españoles... A los nuestros se les pueden decir unas cosas que a los otros no se les dice. Rodri es el mejor jugador del mundo, incluso al 50% es mucho mejor que la mayoría de mediocentros del mundo. Tiene un peso específico excepcional, con una visión de juego fantástica, equilibrio... Es un faro para nosotros”.

Lamine

Los minutos de Lamine: "Lamine no está para 90 minutos, pero está para jugar. No arriesgamos a nadie. Su rendimiento óptimo está entorno a una hora, pero pueden ser 60 o 53. Ya veremos. Hay cincuenta mil detalles en un partido que te hace cambiar”.

Lamine Yamal, en el entrenamiento de España / Lavandeira jr / EFE

Sobre Arabia y el once, De la Fuente asegura que “puede haber cambios y eso no significa que se señale a nadie. Aquí todos van a tener su importancia a medida que avancen los partidos”.