De la Fuente: "El gran día de Lamine Yamal está por llegar"

Luis de la Fuente, seleccionador español, mostró su convicción en que la selección vuelva a hacer un gran partido ante Francia para alcanzar la final del Mundial 2026. El técnico no disipó dudas sobre el once inicial, pero está plenamente convencido que su elección será la correcta.

De la Fuente arrancó afirmando que "el tema de favoritos no afecta en nada, nos enfrentamos dos grandes selecciones, tenemos mucha responsabilidad". Respecto a los delanteros de Francia, el riojano dijo que "tengo muy estudiado al rival, de muchos años, su dimensión futbolística es excepcional, pero nosotros también".

De Pedri y Fabián señaló que "tienen virtudes diferentes, como 6 y en cercanía con el 10, los dos también pueden jugar juntos y se acaba el problema". Sobre los últimos duelos explicó que "ojalá se repitan las situaciones positivas que se dieran y vamos a tratar de tomar la iniciativa, teniendo muy en cuenta sus transiciones".

"Lamine no debe tener ansiedad"

"Disfruto mucho de mi trabajo, de mi profesión, pero la responsabilidad es paralela al disfrute. Somos protagonistas de la semifinal de la Copa del Mundo y sabemos lo que representamos", dijo De la Fuente, quien entiende que "ambos equipos hemos mejorado" en los últimos años.

Para ganar a Francia "siempre hay que mejorar, hay capacidad, la tenemos y es un partido de máxima exigencia, podría ser la final del campeonato del mundo, somos los cuatro mejores del ranking FIFA, no hay que cometer errores".

De la Fuente habló de Lamine para "transmitirle tranquilidad, que esté tranquilo y fuera la ansiedad. El gran día de Lamine en el Mundial está por llegar".

"Siento orgullo de ver a los jóvenes jugadores que tuve en categorías inferiores han cumplido los pronósticos. Soy un privilegiado de haber recorrido mi carrera en la Federación Española. Sería una bonita guinda al pastel ganar un campeonato del mundo", dijo el técnico español.

"No hay logro sin sufrimiento"

El míster citó a Julio César señalando que "no hay un gran logro sin sufrimiento, es una expresión que me gusta. Si quieres conseguir algo en la vida, hay que sufrir mucho".

De Francia indicó que "es una grandísima selección, como Inglaterra y Argentina, hay mucha igualdad entre los participantes. Nadie es mejor que nadie, cada uno tiene su estilo, fortalezas y puntos débiles".

Luis de la Fuente, volviendo a su posible once, señaló que "cada uno de los convocados podría ser titular, todo depende de las virtudes, cualquiera podría jugar y estoy muy tranquilo. No nos equivocaremos con quien pongamos".

El técnico tuvo tiempo para bromear y dijo ser "muy romántico", aunque más en serio apeló a "la parte emocional, somos unos privilegiados, vamos a jugar a fútbol, esa es la presión que les meto". De la Fuente se emocionó al hablar de su familia, de sus padres y su hermano fallecido, y dijo que "me acuerdo todos los días de ellos".

El tono trascendental subió cuando explicó que "cada día agradezco a Dios para poder disfrutar de la vida, no le pido que me ayude a mí y no al rival. Le pido salud para seguir peleando".