De la Fuente: "Francia no existe para nosotros"

Luis de la Fuente compareció ante los medios para analizar el encuentro de cuartos de final del Mundial frente al combinado belga. El técnico confía en la calidad de sus jugadores para superar a un rival que no pondrá las cosas fáciles. Quiso frenar el pensamiento de que la semifinal ante Francia está servida.

De la Fuente afirmó para empezar que "hacer una alineación es la parte más difícil del trabajo del entrenador y la tenemos que hacer analizando al rival para ser superiores. Si se produce un caso de un cambio, en cualquier caso, no es para castigar a nadie, sino porque pensamos que otro jugador encaja mejor en nuestro planteamiento".

En cuanto a Francia dijo que "fue superior a Marruecos con su potencial sobradamente conocido" y que el equipo "está con confianza tras ganar a Portugal, pero en los partidos previos ya la habíamos adquirido. Bélgica es un partido muy difícil, el más complicado que hemos tenido hasta la fecha".

De los galos aclaró que "no pensamos más que en Bélgica, si ganamos ya hablaremos de Francia, como profesionales no existe para nosotros".

Portería

"Estoy contento de cómo hemos llegado, con todos los jugadores sanos, es una situación ideal", sentenció De la Fuente. Asimismo del duelo ante Courtois, dijo que "un gran portero te da mucha tranquilidad y soluciones del juego. Unai Simón, David Raya y Joan Garcia son de los 4 mejores del mundo, presentan todo lo que demanda un equipo. Ambos tenemos a dos de los mejores porteros del mundo".

De la Fuente entiende que "no hay favoritos, no vale, por decirlo no nos cargan de presión". A nivel personal, el riojano afirmó que "soy una persona muy tranquila, el trabajo bien hecho me da esta tranquilidad. No hay que confundir las ansias de antes de la competición con algo que me saque de mis casillas. La calma es poder".

Marco Aurelio y Eurovisión

El míster citó a Marco Aurelio para decir que "lo que es malo para el panal es malo para la abeja" poniendo en valor la importancia del grupo. Entre ellos destacó a los futbolistas tocados como Nico o Víctor Muñoz, que pueden tener su papel en la segunda parte: "El fútbol te lleva y te trae y, en cualquier escenario, tenemos a jugadores para solventar las situaciones complejas que presente Bélgica".

Del penalti de Eloy en 1986, recordó que "fue un día triste porque he vivido mucho la selección, en casa vivíamos '1,2,3', la Eurovisión (risas) y Eloy fue valiente en tirar el penalti".

"Lo más importante es el proceso, desdramatizo la derrota, lo importante es la confianza y así vamos a la pelea con más seguridad", añadió.

De los nombres propios dijo que de Pedri "que lo veo muy bien, siempre da un nivel para nosotros muy buenos, no fue un trabajo tan vistoso como en otras ocasiones y hizo un gran trabajo para que los que salieran se beneficiaran. Un equipo es cuando alguien no ofrece su mejor, lo disimule, suplir las carencias con otro compañero. Pedri siempre está bien con nosotros".

De Lamine Yamal explicó que "no queremos que la motivación se convierta en la ansiedad, en lo ofensivo está por llegar, no ha dado el paso de brillantez que va a ofrecer seguro. Ante Portugal tuvo que defender hasta reventar a Nuno Mendes, su aprendizaje fue tremendo".

El ejemplo de Messi

Sobre Leo Messi valoró que "parece que tenga 18 años en el aspecto de compromiso, es insaciable, incansable, es un ejemplo para los amantes del fútbol, es para descubrirse y cuando un jugador quiere y trabajo, siempre está más cerca de conseguir los objetivos. En esto es un maestro. Enhorabuena y gracias por ser una enseñanza para los más jóvenes".

También habló de Gavi, "de su ambición, de todo lo que queremos, que piensa en hacer algo histórico, es un chico fantástico y un gran futbolista".