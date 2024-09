De la Fuente: “A mí, Ferran no me genera la más mínima duda”

En la previa salió a defenderse en rueda de prensa y tras golear a Suiza con diez, lo hizo con orgullo y elogios para todos. Luis de la Fuente puso en valor el gran partido de la selección para llevarse tres puntos de Ginebra a pesar de las adversidades -el campo y la expulsión de Le Normand- y destacó el trabajo y actitud de cada uno de sus jugadores como clave del éxito.

“Si de algo me gusta alardear es del orgullo que he sentido siempre por este equipo en todos los sentidos”, dijo el seleccionador al término del envite. “Tengo ese sentimiento de que estamos haciendo algo importante para un país, que la gente se siente identificada con este grupo de jugadores, más allá de lo deportivo, también como sociedad. Demostramos valores que están siempre en alza y en el deporte todavía más. Sin solidaridad, sacrificio y trabajo en equipo no se puede crecer”.

Sobre lo que vio en el campo, De la Fuente analizó que “estábamos realizando un partido brillante, de control, con once jugadores, y luego con diez hemos sabido interpretar el juego de manera magistral; no solo en el fútbol sino en las actitudes” que requería cada momento.

“Yo creo que este equipo está sobrado de autoestima dentro de la humildad, porque están haciendo algo para enmarcar, incluso histórico”, añadió. “Tenemos muchas alternativas y todos saben que son importantes, jueguen cinco, diez, veinte o noventa minutos. Hemos formado un equipo”. Y que “no es que reservemos a algunos, es que cada partido tiene una lectura diferente”.

Nombres propios

El seleccionador, sin embargo, habló de nombres propios, los tres goleadores del partido. Le preguntaron por Joselu, “al que le tengo un gran aprecio”, y dijo que “ha realizado el mejor partido desde que está con nosotros, ha hecho todo lo que le hemos pedido”. Le preguntaron por Fabián y dijo que “si no es el mejor, es uno de los mejores del mundo en su posición, y a mí no me sorprende su rendimiento ni el de cualquier otro jugador. Me gustaría que me preguntaseis por Ferran, también. Porque si dejo a Lamine, me decís: ¡Qué hace este! ¡Se ha vuelto loco!”.

Y lo hicieron. Sobre el ‘tiburón’ quiso dejar claro que “le conocemos muy bien, estas dudas las generará para otros compañeros [refiriéndose a periodistas], pero a mí no me genera la más mínima duda”. “Llevo con Ferran desde que tiene dieciséis años y sé lo que nos va a dar. Además se ha convertido esta semana en uno de los capitanes, y con la edad que tiene es ya uno de los futbolistas actuales que más partidos lleva con la selección. Es un jugador muy querido y a veces, desgraciadamente y como algún otro jugador, poco reconocido”.

Ferran presume de unión

Ferran, por su parte, analizó su actuación al término del encuentro: “Hemos sabido sufrir. El protagonista ha sido el equipo, cómo hemos sido capaces de sobreponernos a la expulsión”.

La clave, para el valenciano, está en “la unión que tenemos, no es casualidad que hayamos sido campeones de Europa. Más que un equipo, somos una familia. Nos llevaos muy bien y esto se demuestra en el campo”