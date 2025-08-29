De la Fuente: "Fermín debe primar el aspecto deportivo"

Luis de la Fuente no quiere confianzas en la vuelta a la competición. España se juega nada más y nada menos que la clasificación para el Mundial del 2026 y los dos primeros obstáculos son Bulgaria y Turquía a domicilio. Por ello, el riojano ha llamado a su bloque habitual con la única gran sorpresa de la presencia del joven del Como Jesús Rodríguez. Por su parte, al meta Joan Garcia le tocará esperar.

De la Fuente primero se solidarizó con las víctimas por los incendios españoles antes de entrar en el turno de preguntas. El técnico fue preguntado por mucho nombres propios y uno de ellos fue el de Fermín López, a quién le dio un sabio consejo. "Son casos muy personales y hay que valorar muchas cosas. Estamos en la ley de la oferta y la demanda. Para mí, primero hay que valorar el aspecto deportivo, el económico es secundario, aunque sean cifras mareantes. No sé la conversación que ha podido tener con el club o lo que le han transmitido. Desde fuera no puedo opinar, me gusta que los jugadores españoles, jueguen en España. Que jueguen para mí en la mejor competición del mundo” .

Fermín López, en una concentración de España / EFE

También tuvo palabras hacia Lamine Yamal y su celebración escenificando una corona. De la Fuente dijo que "no comparto que hiciera una corona, sino una chistera de mago. Es que ha vuelto a hacer magia, cada uno lo puede entender como quiere". El riojano considera que "hay que poner en valor otros aspectos. Destacamos lo más frívolo. Con 16 años trabajaba como el que más, se cuidaba como el que más, entrena seis horas diarias, más el entrenamiento invisible... No ha logrado esto por una fiesta o un gesto. Hay que poner en valor el trabajo. Es como Carlos Alcaraz cuando se dice que va Ibiza cuando se pasa el día trabajando. No gana por irse a Ibiza, pongamos por encima los valores”.

Joan Garcia

De la ausencia de Joan Garcia, el míster recalcó que "no me siento presionado por estar en el Barcelona ni por nadie. Siempre digo una cosa, que es lo más importante. Joan ha estado conmigo en diferentes categorías. Tenemos un entrenador de porteros que hacemos un seguimiento. Siempre consideramos el momento oportuno. No miramos la procedencia de los jugadores. Aquí no vienen jugadores de clubes, esto es la selección española, sean de Cuenca, Salamanca o Badajoz. Aquí vienen a defender un escudo, un país y una selección. Llegará el momento de Joan porque es muy bueno, y de otros que están llamando a la puerta de la absoluta, pero no es fácil. Traemos a 26 jugadores y hemos dejado a jugadores top mundiales, es lo que hay que celebrar”.

De la Fuente, en las instalaciones de Las Rozas / EFE

El regreso de Rodri y Carvajal, tras sus graves lesiones, fueron destacadas y consideró que "es la noticia más importante porque están de nuevo con nosotros, disfrutando de su pasión, que es el fútbol. Son nuestros capitanes, de los mejores del mundo en su posición y nos aportan muchísimo en el campo o fuera”.

De la Fuente remarcó que "necesitamos a toda la gente muy implicada por lo que nos jugamos, primero la clasificación durísima antes del Mundial y consolidamos el concepto de la familia. He hablado con Carvajal y Rodri y saben el rol que ocuparán en esta clasificación. No digo que vayan a jugar seguro”.

Advierte de la clasificación

En cuanto al favoritismo de cara al Mundial, el entrenador matizó que “a nadie le amarga un dulce, pero antes hay una clasificación muy difícil. Italia se ha quedado fuera de dos mundiales y es una superselección, primero hay que cumplir los pases que hay que cumplir. Es bonito que te consideren entre la selección de candidatas. Quien diga lo contrario, miente. No estoy de acuerdo con la frase de que las finales están para ganarlas, están para jugarlas. Se pueden perder porque es el fútbol”.

Del único posible debutante, Jesús Rodríguez explicó que “lo seguíamos de la sub-21. Era el momento. El concepto que queríamos empezar este año. Hay que poner en valor la importancia del fútbol base español, la cantera es excepcional. Tiene desparpajo, valentía”.

Jesús Rodríguez, del Como, ya había impactado con la selección sub-21 / RFEF / EFE

También tuvo su mensaje hacia Gonzalo y su frase de que "aún le queda mucha mili" para llegar a la absoluta. De la Fuente aclaró que “yo hice la mili y me acuerdo felizmente de ello. De las bondades de la mili. Gonzalo tiene que recorrer un camino, lo seguimos desde categorías pequeñas, intuíamos su potencial y llegará su momento y oportunidad. Hay que hacer méritos y son todos subjetivos. Trabaja muy bien, crecerá mucho en la selección sub-21”.

De Laporte confía en que "se arregle su situación" con el posible fichaje por el Athletic porque "es muy importante para nosotros" y de Morata que "aquí nadie regala nada. Se ha ganado venir aquí con su trayectoria y lo que aporta dentro y fuera del campo".