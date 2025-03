De la Fuente explica la ausencia de Gavi y la entrada de Iñigo

Presencia masiva de futbolistas del Barça en la convocatoria de la selección española de cara a los dos partidos ante Países Bajos de cuartos de final de la UEFA Nations League. Hasta siete jugadores del plantel dirigido por Hansi Flick ha convocado Luis de la Fuente, que, sin dudas, ha tenido en cuenta el excelente momento que atraviesa el cuadro azulgrana.

Iñigo, Casadó, Cubarsí, Olmo, Pedri, Lamine Yamal y Ferran Torres. Y aún podrían haber sido más. Balde y Gavi, también en un buen estado de forma, perfectamente se habrían ganado estar con la absoluta. Pero ha decidido el seleccionador que se quedaran fuera.

METE A ISCO EN EL SACO

En concreto sobre el caso del centrocampista andaluz fue cuestionado en rueda de prensa el seleccionador nacional, que, de forma muy elegante, respondió echando balones fuera: "Es que afortunadamente hay más futbolistas que podrían estar de lo que están. Otro caso que demuestra la fortaleza del futbolesàñol: que jugadores com Isco o Gavi desafortunadamente no están. Pero no están pero están: tendrán la oportunidad para cuando lo consideramos. En mi opinión estos son los mejores para lo que nos viene ahora".

Esa es otra de las ausencias destacadas, la de un Isco Alarcón que viene cuajando grandes actuaciones en el Betis en esta especie de 'resurreción' tras estar muchos meses fuera del primer plano.

IÑIGO

También en clave Barça, De la Fuente hizo referencia al regreso de Iñigo Martínez: "Iñigo no ha estado nunca fuera de nuestros planes. Esto es un gran equipo. Ellos tienen que entenderlo con esa gran normalidad. Ahora es un momento oportuno para que esté con nosotros, está muy bien. Necesitamos en nuestro plan de partido su figura. Vamos a disfrutar de él todo el tiempo que se pueda".