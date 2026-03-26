De la Fuente: "Estoy excitado porque ya estamos jugando el Mundial"

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en el estadio de La Cerámica de Villarreal. El conjunto español juega este viernes frente a Serbia el primero de los dos amistosos de esta ventana internacional, seguido del que disputará el martes en Cornellà contra Egipto.

De la Fuente explicó que "para nosotros es un partido de competición, hay que vivir estas situaciones, intentaremos que jueguen la mayoría de jugadores para sacar un buen resultado y tener las mejores sensaciones. Queremos ver a muchos jugadores".

Del ambiente del equipo "dijo que es excepcional, es un orgullo que sea así" y no quiso confirmar si Joan Garcia debutaría: "Veremos cómo manejamos los partidos, sin regalar nada a nadie, dejar una buena imagen y sensación porque estamos ya jugando el Mundial. Tratamos los partidos como si fuera una final o un partido oficial".

La portería

De Unai Simón aplaudió su "señorío" por elogiar a Joan Garcia y que ha ejercido de capitán "ante un jugador tan fantástico como Joan, pero Unai es un futbolista al que todavía le queda mucho futuro". De la portería sentenció que "no nos vamos a equivocar juegue quien juegue, tenemos a cuatro de los mejores porteros del mundo, son los mejores".

Sobre el puesto de central, De la Fuente matizó que "hay una camada de jugadores jóvenes y podemos recuperar a futbolistas importantes, como Le Normand, estamos muy tranquilos en esta demarcación. Ahora está Christisan Mosquera. Quitando a Laporte, Dean Huijsen y Pau Cubarsí tienen 19 años. Todos los jugadores tienen las puertas abiertas. Llegan dos meses clave".

De Lamine Yamal y su regulación de minutos señaló que "siempre somos sensibles y priorizamos la salud del futbolista, tenemos un prestigio que mantener como es la selección española de fútbol y deben jugar los mejores, protegeremos a Lamine como el resto de 26 restantes, sin hacer distinciones, para mí son todos iguales".

Los casos Rodrigo y Gavi

Sobre la opción de juntar a Rodrigo y Zubimendi apuntó que "pueden jugar juntos tranquilamente, por calidad y capaciad, por su estilo. A Martín especialmente lo vemos jugar más adelantado, con más llegada. También tiene claridad en el área y puede ser una alternativa. Depende del plan de juego".

De Rodri profundizó que "estas lesiones te hacen salir más fuerte" y que "la lesión le ha hecho madurar más, ve las cosas más claras y veremos al mejor Rodrigo que hemos visto nunca".

En cuanto a la reaparición de Gavi dijo que le mandó "un mensaje de alegría y felicitación" por su vuelta a los terrenos de juego y dejó en el aire la opción que pueda estar en el Mundial: "Gavi es muy especial en sus condiciones y podamos esperar cualquier coas en positivo, queda mucho tiempo, en su club tiene tiempo de sobra. Lo valoraremos y es prematuro hacer un análisis. Nos gustaría tener la duda de que esté con nosotros, significaría que está perfectamente recuperado".

A nivel personal, De la Fuente dijo que "me encuentro más excitado que últimamente, señores, ya estamos jugando el Mundial, estoy muy excitado, tensionado y con ganas de acercarme al Mundial".

El míster está orgulloso de que "los jugadores cuando llegan aquí piensan en modo selección, cuando están en sus clubs no quiero interferir en nada y aquí solo están entregados en la causa para hacer dos buenos partidos. La competencia es muy buena y estoy encantado de digerir este grupo, estamos como locos para salir mañana al terreno de juego".

De la Fuente cumple tres años de su debut frente a Noruega y recalcó con buen humor que "estoy mucho mejor que hace tres años, estoy pletórico y fuerte. Estoy contento de ostentar el cargo y me han pasado cosas que me han hecho ser mejor profesional y mejor persona. Disfruto de cada momento como si fuera el último".