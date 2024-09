De la Fuente: "El equipo lo ha dado todo"

España no pudo pasar del empate ante Serbia en el primer partido de la fase de grupos de la nueva edición de la UEFA Nations League 2024/25. La Roja no firmó su mejor partido en Belgrado, dejándose dos puntos que no deberían ser un dolor de cabeza para pasar a cuartos de final.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, acabó satisfecho con el juego de los suyos aunque reconoció que al equipo le faltó contundencia a la hora de resolver situaciones en los metros finales, en especial en al primera mitad:

"Llegamos a zonas próximas al área pero nos faltó dar calidad en el último pase. Algo que sí conseguimos en el segundo tiempo, pero nos faltó acierto rematador, nos faltó finura y frescura", apuntó. De la Fuente, además, señaló las duras condiciones que perjudicaron a los suyos en el Marakana, aunque no quiso buscar excusas: "Hacia mucho calor y el campo estaba seco y lento, pero en cualquier caso hay que seguir trabajando y mejorando".

El técnico se mostró tranquilo para los próximos partidos y aseguró que el equipo estará preparado para el duelo ante Suiza en Ginebra del próximo domingo: "Hay que seguir mejorando, estoy tranquilo porque el equipo lo ha dado todo, tenemos muchísima calidad y el domingo estaremos mucho mejor y los jugadores irán cogiendo ritmo de competición".

Aunque el partido ante Serbia ya era oficial y significó la pérdida de dos puntos en la clasificación para la siguiente fase de la Nations League, el seleccionador español hizo un llamamiento a la calma: "Es un partido que casi podríamos decir de pretemporada. Todos nos exigimos mucho después de ganar la Eurocopa pero esto es un proceso y hay que ir paso a paso", afirmó ante la posibilidad de que empiecen a caer críticas cuando no se gane cada partido.

Sobre la jugada polémica del partido, aunque no le quiso dar más importancia, De la Fuente confirmó que para la selección la caída de Joselu en los últimos minutos dentro del área serbia era penalti: "En el campo me ha parecido penalti, así me lo transmite también Joselu, por eso he reclamado la revisión del VAR", explicó.

Mensaje unitario del vestuario

Más allá del seleccionador, el mensaje del vestuario fue común tras el empate en el estadio del Estrella Roja. Ayoze, titular en Belgrado ante la ausencia de Morata, aseguró que "nos encontraremos a más equipos con este planteamiento defensivo, pero tenemos que confiar en nuestra calidad". "Hemos tenido ocasiones para ganar y ha sido una pena", comentó el delantero en la zona mixta.

Raya, que ocupó la meta en sustitución de Unai Simón, describió el empate como un "punto amargo. Con el balón podíamos hacer más daño, pero no ha querido entrar, a todos los equipos les va costar a puntuar aquí en Belgrado". Sobre el posible penalti a Joselu, el guardameta fue contundente: "Yo vi agarrón, pero no pitó y no hay que darle más vueltas, tenemos buenas sensaciones y en la segunda mitad hicimos suficiente para ganar".