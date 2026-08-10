De la Fuente, "emocionado, feliz y orgulloso" por el reconocimiento de su pueblo, Haro

Luis de la Fuente ha recibido este domingo el homenaje de su localidad natal, Haro, donde miles de personas le han aclamado y él no ha escondido su emoción por recibir el cariño de sus paisanos.

España ganó su segunda estrella hace casi un mes y desde entonces todos los integrantes de la selección han recibido un sinfín de homenajes, pero en todos los casos el más especial para cada uno de ellos es el de su pueblo, el de las localidades que vieron crecer a esos futbolistas que han emocionado a todo un país.

Y Luis de la Fuente no esconde allí donde va que él es de Haro y aunque dejó su pueblo a los 15 años para jugar en el Athlétic de Bilbao siempre habla con cariño de cada rincón de la localidad, de sus compañeros de colegio y de quienes compartieron con él sus primeras patadas a un balón.

Este domingo, apenas a cien metros de la casa en la que nació, el seleccionador nacional ha sido aclamado, achuchado, recibido apretones de cariño y ha repartidos sonrisas con una cara de emoción contenida.

No esperaba, ha reconocido, que a primera hora de la mañana la plaza de la Paz estuviera abarrotada, especialmente por centenares de niños vestidos con la camiseta de la selección, y por eso nada más llegar ha dedicado casi una hora a firmar autógrafos y hacerse centenares de fotografías.

Junto a él su hijo, Alberto de la Fuente, miembro del cuerpo técnico de la selección, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán -también 'jarrero'- y la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández.

Tras atender a los aficionados, con algún cariñoso saludo a amigos personales incluido, De la Fuente ha admitido ante los medios su emoción por estar en su mueblo "con mi gente y mi familia" y haber visto "un ambiente que me hace estar orgulloso de ser de Haro".

"Lo esperes o no, las muestras de afecto y de cariño como esta son muy emocionantes" y "por eso esto es muy especial para mí, porque estoy con mis amigos y en mi casa" y "por eso estoy especialmente emocionado", ha admitido.

Durante el Mundial, ha explicado, le llegaron "muestras de apoyo de toda España". "Y sé que el Mundial ha sido importante para todo el país, pero cuando tienes este reconocimiento en casa, en tu terruño, es muy especial", ha recalcado.

"Me cuesta encontrar palabras"

Poco después, el seleccionador ha salido al balcón del Ayuntamiento de Haro, con la medalla y la Copa del Mundo y ha recibido una gran ovación, al grito de campeones del mundo.

"Estoy tremendamente orgulloso y emocionado y me cuesta encontrar palabras para expresar lo que siento, aunque suene a tópico", ha asegurado el entrenador riojano, que ha afirmado: "Poco a poco, uno va a asimilando lo que conseguimos y veo a una ciudad entregada por un mismo fin".

Después, De la Fuente ha acudido al estadio de fútbol de Haro, que lleva su nombre, donde ha sido aclamado por otro millar de personas.

Noticias relacionadas

Ha asistido al Trofeo Luis de la Fuente, que cumple más de treinta ediciones y que se creó en reconocimiento a su trayectoria como jugador profesional; el equipo local, de Tercera RFEF, se ha medido a la Unión Deportiva Logroñes, de Primera RFEF.