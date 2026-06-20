De la Fuente no despejó dudas en el ensayo

La Selección realizó su última sesión preparatoria en las instalaciones de la Kennesaw University de Atlanta en un ambiente de concentración, conscientes de la importancia del encuentro frente a Arabia Saudí; un rival que sobre el papel es asequible para el conjunto de Luis de la Fuente pero que se podría aprovechar de las urgencias de España en el caso de que la Roja no empiece con buenas sensaciones el duelo contra los saudís que arrancará a las 18.00 horas (horario peninsular) en el Atlanta Stadium, el mismo escenario del debut sin goles contra Cabo Verde.

Durante el ensayo el central Aymerich Laporte aseguró encontrarse en perfectas condiciones y despejó las dudas que se habían despertado en torno a su estado de cara al encuentro frente a los saudís. Además, los que se espera que serán las dos novedades en el once inicial, lamine Yamal y Dani Olmo, centraron en buena parte la atención en las especulaciones sobre un once en el que no se espera una revolución, más allá de la entrada de estos dos azulgranas por dos de sus compañeros de equipo: Gavi y Ferran Torres.

El equipo se entrenó bajo un intenso calor aunque ya es bien sabido que este factor no influirá durante el encuentro pues el estadio está climatizado y el choque transcurrirá en una temperatura ideal. Con Víctor Muñoz descartado y Mikel Merino cada vez más a punto pero todavía corto de físico para arrancar de titular, se espera que el once inicial de España presente a Unai Simón en la portería; en principio, Marcos Llorente seguirá en el lateral derecho con Pedro Porro como alternativa, y el tándem de centrales volverá a estar integrado por Pau Cubarsí yAymerich Laporte. El carril izquierdo se mantendrá para Marc Cucurella.

Igualmente se mantendrá inamovible el doble pivote con Fabián y Rodri, con Pedri jugando un paso por delante de ellos. Es en la delantera en donde se espera que De la Fuente presente más novedades, con la entrada de Lamine Yamal en la banda derecha, Dani Olmo en la media punta y Mikel Oyarzabal en la punta de ataque como falso delantero, una fórmula que tantas veces le ha dado buen resultado a España y que espera

A diferencia de otras ocasiones, en el ensayo del sábado no se pudo ver un once específico. Luis de la Fuente no quiso desvelar todas sus cartas aunque se da por hecho el regreso de Lamine al once inicial, así como la incorporación de Dani Olmo. Igualmente se comentaron las opciones de Pedro Porro para entrar en el equipo aunque todo indica que la idea del seleccionador español es ajustar su dibujo pero sin darle la vuelta. No cabe duda que la incorporación de Yamal puede ser un hecho lo bastante diferencial por sí solo como se vio en la recta final del choque contra Cabo Verde.