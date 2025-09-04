La lista para el Bulgaria - España: De la Fuente hace dos descartes

Luis de la Fuente ha facilitado esta mañana la lista oficial de dorsales de los jugadores de la Selección española que disputarán este miércoles en Sofia el Bulgaria-España (20.45 horas) primer partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026 frente a Bulgaria.

El seleccionador español ha dado a conocer la convocatoria después de realizar el habitual entrenamiento de activación. Si no hay contratiempos de última hora, el seleccionador español dejará en la grada del estadio Nacional Vasil Levski de Sofía a Vivian y De Frutos para afrontar el que será el primer episodio de la ruta hacia la fase final de la Copa del Mundo que se disputará el próximo verano en México, Canadá y Estados Unidos.

España, que disputa su primer encuentro tras el disgusto de perder la final de la Nations League frente a Portugal en la tanda de penaltis, busca ante la selección de Ilian Iliev los primeros tres puntos de la competición. La Roja ha participado en dieciséis fases finales de la Copa del Mundo, las doce últimas de forma consecutiva desde Argentina 1978.

Estos son los dorsales asignados para el Bulgaria-España:

Una de las favoritas

Campeona y subcampeona de la Nations League en 2023 y 2025 y campeona de la Eurocopa en 2024, el conjunto de Luis de la Fuente quiere ratificar en esta fase de clasificación su papel de uno de los favoritos al título y revalidar el éxito de Sudáfrica 2010. Pero antes deberán superar un grupo E relativamente sencillo ante Bulgaria, Turquía -que será el próximo rival, el domingo 7 de septiembre- y Georgia.

Se trata de un partido inédito hasta ahora, pues nunca antes había jugado el combinado español en tierras búlgaras. La RFEF informaba que Bulgaria se convertirá en la cuadragésima novena asociación de fútbol perteneciente a la UEFA ante la que se enfrente España como visitante, la sexagésima séptima a nivel mundial.

La mayor goleada de la historia

El historial entre ambas selecciones tampoco es demasiado extenso. España y Bulgaria se han enfrentado cinco veces en categoría absoluta y hasta el momento el balance es muy favorable a los interesas de la Roja: 4 victorias y un empate favorable.

El primer precedente se disputó el 21 de mayo de 1933 con un contundente 13-0 al combinado búlgaro y 92 años después sigue siendo la mayor goleada de España en toda su historia. El enfrentamiento más reciente data del 20 de noviembre de 2002, en Granada. Esta vez el marcador se decantó a favor de los jugadores entrenados por Iñaki Sáez por un exiguo 1-0. Españoles y búlgaros también se midieron en las fases finales de la Eurocopa 96 y del Mundial 98.