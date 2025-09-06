De la Fuente no descarta la titularidad de Lamine Yamal

Luis de la Fuente atendió a la prensa antes del segundo encuentro del parón de septiembre correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2026. La selección española se mide a Turquía tras golear a domicilio a Bulgaria en Sofía (0-3). El técnico, más allá de su habitual mensaje de ensalzamiento global sobre las cualidades de su equipo y de sus futbolistas, también se refirió al estado físico de la plantilla tras el primer compromiso.

El riojano, consciente de la preocupación latente alrededor de algunas piezas clave de la selección, quiso mandar un mensaje de tranquilidad sobre el tema. Cuestionado por Ferran Torres y su posible presencia en el once, comentó que "la decisión la tomaré en el último momento, quiero ver el entrenaminto de esta tarde, muy importante para nosotros y luego valorar". Fue entonces cuando añadió, en clara referencia, sobre todo, a los problemas en la zona lumbar de Lamine Yamal, que "valoraré si hay jugadores más o menos cansados, hay algunos golpes, molestias, pero sin importancia". E incidió en que "no hay ninguna molestia de ningún jugador que tenga importancia".

Sin duda, una reflexión que iba directamente enfocada a sofocar el revuelo generado tras conocerse que el extremo blaugrana acabó el encuentro ante Turquía con molestias en la espalda, unas dolencias que lleva arrastrando algún tiempo y que, pese a que no existe lesión alguna, la suma de minutos sí podrían afectarle negativamente.

Lamine Yamal da el relevo a Jesús Rodríguez en el Bulgaria - España clasificatorio para el Mundial 2026 / RFEF

La prensa turca le preguntó directamente sobre Lamine Yamal, aunque para que realizara una comparación entre el mataronés y Arda Güler. Echó mano de una respuesta protocolaria: "Son dos grandísimos futbolistas, cada uno con sus caracteríasticas diferentes y su proyección, muy jóvenes ambos". Eso sí, De la Fuente destacó que "tenemos la suerte de contar con Lamine, que nos da tantas alegrías y es un chico con ganas de seguir creciendo y mejorando".

Los minutos de Ferran Torres

También habló sobre los minutos de Ferran: "Está entrenando muy bien y es un valor muy importante para nosotros, tiene mi absoluta confianza". Pese a ello, destacó el papel protagonista que está teniendo Oyarzábal como delantero centro, aunque insiste en que tiene muchas opciones: "Sea quien sea, Ferran, Dani Olmo, que también ha jugado de delantero centro, Morata... Estoy muy tranquilo, tenemos futbolistas de una calidad fantástica".

Y es que la apuesta por la juventud del seleccionador es total porque, según explicó, le viene de serie: "Tiene que ver con la formación de cada entrenador. Vengo de una cultura de formación, de un club que a los 18 años ya me dio la oportunidad de jugar en Primera División. Me gusta que a la gente con talento, ambición y posibilidades de crecer le den continuidad y oportunidades".