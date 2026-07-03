De la Fuente se deja de experimentos y encuentra la 'fórmula Mundial'

El inicio de Mundial de España no estaba siendo el más brillante a nivel de juego colectivo. Los de De la Fuente, que venían de dominar sus últimos torneos desde las eliminatorias de la Eurocopa de hace dos años y en la Nations League hasta la fatídica tanda de penaltis ante Portugal, no se estaban encontrando bajo el sol de los Estados Unidos.

El técnico riojano, con un Lamine Yamal todavía entre algodones, fue prudente en el inicio de la competición entregándose a lo que mejor le ha funcionado siempre desde que ocupa el cargo de seleccionador: dar el timón a sus jugadores de confianza aunque eso signifique alejar al colectivo de su máximo potencial. El seleccionador insistió en una idea que claramente atasca a la Roja, con Pedri muy lejos del inicio de la jugada y con Dani Olmo en el banquillo.

Darle las llaves a Pedri y Olmo

Ante Arabia, ya con la vuelta de Lamine al once, De la Fuente se dio cuenta del error y puso sobre el césped al mejor equipo posible, y contra Austria, después del retroceso en un duelo muy espeso ante Uruguay, redobló la apuesta que permitió desplegar los mejores 90 minutos de la Roja desde que arrancó la competición.

Dani Olmo leyó a la perfección el juego entre líneas de España ante Austria / David Toro / EFE

Pedri en la base, pese a la permisividad arbitral con la dureza de los rivales, jugó su mejor partido interpretando las presiones de los de Rangnick, para dar fluidez cuando era necesario, acercándose a Rodri cuando se necesitaba dar oxígeno en salida y conduciendo para romper líneas de presión, así como nutrir a un Dani Olmo cuya titularidad hasta el final del Mundial no puede ponerse más en duda.

El mediapunta egarense es la diferencia que hace que el engranaje pase de ser una máquina pesada que chirría a un pincel que dibuja con precisión en espacios minúsculos. Su capacidad para crear en una baldosa e intercambiar espacios con Mikel Oyarzabal, otro maestro del saber aparecer en la zona correcta más que ocuparla, ofrecen a España un salvavidas para no ahogarse en la frontal del área ante bloques bajos.

El XI de gala de De la Fuente Unai Simón (p)

Porro

Cubarsí

Laporte

Cucurella

Rodri (c)

Pedri

Olmo

Baena

Oyarzabal

Lamine

La tecla del lateral

La zaga está siendo la mejor noticia de una España que todavía no sabe lo que es recibir un gol en lo que llevamos de Mundial. Unai Simón puede respirar tranquilo, pero no estamos aquí para hablar de las maravillas del sistema defensivo, sino de la importancia de que los laterales comprendan y se coordinen con los movimientos de sus compañeros de banda en ataque, y aquí es donde aparece la figura de Pedro Porro.

El lateral del Tottenham, relegado al banquillo en el debut mundialista y en la tercera jornada ante Uruguay tras ser titular contra Arabia, volvió al XI para demostrar que a día de hoy está por delante de Marcos Llorente por una simple razón (y no por su gol): es el mejor aliado para Lamine Yamal en la derecha.

Como Cucurella en la izquierda pero en su caso más importante todavía por la necesidad de aprovechar las constantes ayudas que genera Lamine, sin desmerecer a un Baena que está mostrando su mejor fútbol del año, el de Don Benito interpreta como nadie en esta selección las grietas defensivas que se generan en las zagas rivales. Es un lateral de poco volumen de creación pero de movimiento constante en el que el '19' puede confiar para arrastrar marcas o al que doblar un balón en el momento justo.

Pedro Porro y Lamine celebran el gol del lateral español / Lavandeira Jr / EFE

Con Lamine todo es más fácil

Y qué decir en sí del diablo de Rocafonda. Lamine Yamal es la vara de medir de la alegría y el potencial absoluto de esta selección. De la Fuente puede hacer y dar con todas las teclas que quiera, así como nosotros analizarlas, pero cuando el crack está enchufado, lo demás poco importa.

El extremo del Barça tuvo su mejor noche mundialista. Su mera presencia, y sus once conducciones para encarar, el que más del equipo, hundieron poco a poco a una Austria temerosa cada vez que le llegaba un balón, donde sobre todo durante los primeros 60 minutos -cuando el físico más le acompañó- hizo lo que quiso. Pese a estar aún lejos de su máximo nivel, logró cinco de los ocho intentos de regate, disparó cuatro veces a portería y solo un gigante Schlager evitó su segundo tanto en el Mundial en un disparo a bocajarro tras un rechace en el área.

Su capacidad de generar juego, inventar ante espacios que no existen hasta que él los crea con un caño, una bicicleta, un cambio de ritmo o un quiebro, es la mejor arma en los (potenciales) cuatro partidos que le quedan a la Roja en su camino a la gloria de la segunda estrella.