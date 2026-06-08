De la Fuente defiende a Gavi: "Le quiero así, esto es fútbol"

La selección española ultima los preparativos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La Roja disputa la madrugada de este martes (04.00 horas CEST) el segundo y último amistoso antes de la competición internacional ante Perú en Puebla (México) y Luis de la Fuente compareció este lunes ante los medios de comunicación para analizar la actualidad de la Selección y ofrecer su punto de vista sobre varios asuntos de la actualidad.

Uno de ellos fue el pisotón de Gavi a Rodri en el entrenamiento de España que se quedó en un susto. El seleccionador restó importancia al episodio. "Esto es fútbol, es un entrenamiento. Los jugadores se entregan y nadie tiene que pedir perdón. Todo está perfecto. Gavi tiene energía, ímpetu, y esa es una de sus virtudes. Tiene que ir dosificando la energía, pero quiero a este Gavi para mi equipo sin ninguna duda".

De la Fuente también informó que Lamine Yamal y Nico Williams estarán "disponibles" para jugar en el primer partido de su equipo en el Mundial 2026, contra Cabo Verde el próximo 15 de junio, aunque consideró "complicado" que vayan a estar en el once inicial. "Nico, Lamine y Víctor (Múñoz) están cumpliendo con los plazos de recuperación, están muy bien. Era conveniente que estos días se quedaran trabajando allí para hacer trabajo más específico", indicó.

"Creo que podrán estar los tres para el próximo partido y disponibles. Es una gran noticia (...) Si no hay inconvenientes estos días, calculamos que están en disposición de contar con ellos el día 15", agregó sobre los tres jugadores que se quedaron en el campamento base de Chattanooga (EE.UU.) y no viajaron a México.

Sobre el partido frente a Perú, el técnico riojano explicó que "la idea es que jueguen más los que no participaron el día de Irak". "En mi cabeza está el equipo, pero habrá seguramente cambios. Tengo en mi cabeza cómo iniciar el Mundial si no hay circunstancias adversas. Siempre el fútbol te puede sorprender, pero no diré la alineación de este miércoles", sentenció.

"Gavi es el alma"

En la misma línea se posicionó, sobre Gavi, su compañero Yéremy Pino. "¿Qué aporta? Pues muchas patadas [ríe]. No, es broma. La garra, el compañerismo y la alegría que transmite. Es un jugador que contagia energía a todos los compañeros y aporta mucho al grupo. Dentro del campo siempre lo da todo, se deja la piel en cada acción y eso es algo que valoramos muchísimo. Es un futbolista muy importante para nosotros. Gavi es el alma"

Entre otras cuestiones, Yéremy Pino también aseguró que es un privilegio estar entre los 26 mejores jugadores de la selección española, a la que considera "un orgullo" por ser uno de los equipos favoritos para ganar el Mundial.

"Para mí es un privilegio estar aquí, entre los 26 mejores de España. Es un orgullo compartir el día a día con estos jugadores y aprender de todos ellos", afirmó Pino en rueda de prensa desde la ciudad mexicana de Puebla.

Sobre el hecho de que España sea una de las favoritas para levantar la Copa del Mundo, el jugador del Crystal Palace inglés celebró esa designación. "Llevamos esa etiqueta con mucho orgullo, es un privilegio que nos hemos ganado por nuestro trabajo durante los últimos años. No nos tiene que meter presión, sino confianza", remarcó.