De la Fuente: "La decisión en la portería estaba clara de antes"

La selección española superó con buena nota la última prueba antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Un gol de Mikel Oyarzabal en el minuto 2 de partido gracias a un disparo con la pierna izquierda desde fuera del área, otro de Pedri tras una asistencia de Ferran Torres y un tanto en propia puerta de Pedro Gallese le dieron a España la victoria ante Perú (1-3) en el amistoso de preparación para la Copa del Mundo disputado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Luis de la Fuente se mostró muy contento con el rendimiento de su equipo, aunque aseguró que tiene deberes de cara a la próxima semana. "Estamos satisfechos con todo lo que hemos hecho. Los jugadores están en buen estado y no ha habido lesionados. Estos últimos días analizaremos más diversas situaciones. Estoy muy contento de las sensaciones que hemos transmitido", reflexionó tras el triunfo contra Perú.

El seleccionador apostó por Unai Simón como titular bajo palos y en el descanso dio entrada a David Raya. Joan Garcia, que disputó 73 minutos contra Irak, se quedó en el banquillo en esta ocasión. "La decisión estaba clara de antes. Tengo claro el portero que va a jugar si no pasa nada. Se merecían los tres poder jugar en estos partidos", respondió el técnico riojano al ser cuestionado por el debate de la portería. Todo apunta a que se decantará por el arquero del Athletic Club a pesar de que, seguramente, es el que peor temporada de los tres ha completado.

Respecto a las otras posiciones, De la Fuente opinó que España tiene "a los seis mejores del mundo en el centro del campo" y que el '9', en el que Mikel Oyarzabal está a un gran nivel, "es una demarcación difícil, exigente" en la que "hay aspectos más importantes además de los goles". "Es la lectura de lo que haga el equipo. Borja Iglesias aparecerá en cualquier momento. Y Ferran está extraordinario", agregó.

Rodrigo y Merino se sintieron bien físicamente y, salvo contratiempo, llegarán en perfectas condiciones al Mundial. "Rodrigo ya está extraordinario. Por diversos aspectos le dimos solo una hora, pero ya está bien. Y Merino va cogiendo minutos. Creo que todos van a llegar bien y quiero transmitir un sentimiento de tranquilidad. Todos están en perfecto estado. Y todos van a estar disponibles en el primer partido; también Nico, Lamine y Víctor, que se han entrenado a tope en Chattanooga", explicó sobre los 'tocados'.

Por último, el míster de la Roja recordó que "el hecho de que te reconozcan como candidato o posible favorito no garantiza nada". "Nosotros somos un equipo que tenemos confianza en nuestras posibilidades, en nuestra manera de jugar. Creemos que con este modelo nos va bien, pero también somos lo suficientemente humildes como para saber que cualquiera puede ganarnos", finalizó.